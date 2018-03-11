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Все об аккумуляторах на www.1ak-m.ru

Чтобы легко завести своё транспортное средство в любую погоду, даже в сильный мороз вам нужно купить качественное пусковое устройство. Аккумулятор 6 СТ-60 давно известен и считается одним из наиболее надежных - он является доступным и предлагается по вполне приемлемой стоимости.

Аккумуляторные батареи данной марки выпускаются в нашей стране и пользуются немалым спросом не только среди отечественных автомобилистов, но и заграничных. Аккумулятор 6 СТ-60 изготовлен по передовым технологиям с применением высококачественных материалов, абсолютно невредных для здоровья людей. Источники питания надежны и долговечны.

Вы можете купить аккумулятор 6 СТ-60 в Москве по доступной цене, оформив заявку на сайте http://www.1ak-m.ru/art/akkumuliator-60-a-ch/ или связавшись с одним из менеджеров по телефону. Стоит заметить, что доставки здесь нет - только самовывоз со склада Москвы.

Что важно знать

Аккумуляторные батареи от отечественного производителя изготовлены по технологии кальция Ca-Ca, в соответствии с которой, пластины электродов являются сплавом свинца с кальцием. Кроме того, аккумулятор 6 СТ-60 оборудован сетками, которые не отлиты, а производится прокаткой. Это помогает уменьшить возможность возникновения ржавчины и улучшить работу аккумулятора.

Покупка батареи 6 СТ-60 также полезна, поскольку кальций безвреден для людей. Батареи увеличили способность к собиранию тока и увеличили начальную мощность при минусовых температурах. Аккумулятор 6 СТ-60 имеет режим «самовыключения», когда батарея достигает 95 процентов емкости, сама отключается, снимая нагрузку с аккумулятора.

Одним из главных достоинств данного автомобильного источника питания является снижение саморазряда. Аккумулятор 6 СТ-60 функционирует в три раза дольше, чем продукты с сурьмой. Кроме того, в батареях кальция электролит не кипит, когда напряжение достигает 16 вольт, и в связи с этим, изделия классифицируются как необслуживаемые.

11 март 2018 /
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