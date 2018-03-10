Что такое молды для фоамирана?

Фоамиран - это мягкий пластичный материал, который существенно расширил творческий потенциал современных рукодельниц. В последние годы он актуален в скрапбукинге, в производстве предметов всех видов искусства рукоделия, во флористике. Для того, чтобы рукодельницам стало гораздо легче творить, существуют различные инструменты. Например, специальные молды, чтобы придать деталям продукта рельефную структуру.

Молды представляют собой формованные изделия, инструменты для изготовления трехмерных форм и деталей. Посредством данных приспособлений, можно создавать кукол, свечки. Они актуальны во флористике, при работе с фоамираном, чтобы придать цветам реалистичную текстуру, характерной для живых цветов. Молды используются, при создании цветов из этого пластичного материала, а также из фарфоровой и полимерной глины.

Молд представляет собой текстурированный, жесткий оттиск, он выглядит, как отпечаток листка, лепестка с изгибами, жилками. Промышленным методом пресс-формы изготовлены из акрила, а самодельные - из полимерной глины, эпоксидной смолы и прочих. Такие формы используются, при работе с непродовольственными материалами.

В настоящее время молдов в продаже представлено огромное разнообразие, практически для всех цветков. Они различаются между собой по размерам, текстуре, форме. И таким образом, они передают структуру того или иного цветка. Наиболее востребованные молды для фоамирана - для создания искусственных орхидей, роз и лилий. Но, основываясь на любой текстуре, вы можете создавать эксклюзивные новые комбинации.

Покупая данную пресс-форму для фоамирана, обращайте внимание на ее выпуклые участки. Большое значение имеет, чтобы форма не имела острых выступающих частей, так чтобы лист получился ровным, и при этом, имел жилки, но без отверстий или больших углублений. Для фоамирана покупайте формы с четко заметными жилами и определенной структурой, и ваш лист получится настолько хорошим, насколько ясно будет заметна тонкость фигурки на молде.

При выборе молда для фоамирана также учитывайте его качество. Текстура формы должна быть четко выражена, жилы на лепестках должны быть без сглаживания и прерываний.