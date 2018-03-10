Покупаем домен для сайта

Почему целесообразно покупать домен для сайта ещё до разработки? Это связано с тем, что адрес сайта существенно влияет на его положение в поисковых системах и поведение целевой аудитории. Настолько, что некоторые организации готовы заплатить до тысячи долларов копирайтерам-неймерам, работа которых - найти наиболее подходящее имя для ресурса.

Что важно знать

И как выбрать домен для сайта, не обращаясь к специалистам? Не надо торопиться и понять, что нужно всё грамотно проанализировать.

Вот некоторые более важные советы:

Помните, что название вашего портала не должно терять актуальности даже спустя пять лет.

Изучите историю домена. Посредством веб-архива вы можете узнать, какие ресурсы были раньше под этим названием, и что за «след» идёт за ними. Например, если домен попал под фильтры поисковых систем, вам в первую очередь, надо вывести его из запрета. Иногда проблемы образуются, из-за старой эталонной массы. Предыдущий сайт больше не существует, однако на иных ресурсах есть анкоры, которые к нему привели. Например, если этот домен принадлежал ритуальному агентству, то все они будут связаны с соответствующими атрибутами - надгробиями, катафалками и прочими.

Если у вас достаточно денег, то целесообразно сразу же выкупить все созвучные и схожие по написанию незанятые домены. Даже если потенциальный пользователь совершает ошибку при входе, он все равно доберется до вас.

Экспериментируйте с сокращениями. Вы всегда можете найти наиболее благозвучный вариант. Например, "меховые жилетки" можно записать, как mexovie-zhiletki mexzhiletki. Второй вариант более удобный, поскольку короче.

Не употребляйте одновременно русские и английские слова. Например, вы желали зарегистрировать домен fashiondresses.ru, но он уже занят. Некоторые попытаются использовать что-то вроде fashionplatya.ru. Однако лучше отказаться от этого, поскольку такой домен не удачен с точки зрения оптимизации SEO, и мало кто запомнит.

Более того, желательно купить домен для сайта по крайней мере, на два года - разумеется, если есть достаточно средств. В таком случае у ресурса будет дополнительное преимущество в ранжировании.

Ну, наконец: если вы все еще не уверены в выборе, проводите опрос среди знакомых. Предоставьте им различные варианты и спросите, что им больше понравилось.