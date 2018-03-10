Особенности светодиодных ламп

Светодиодная лампа сегодня является одним из самых экологичных источников освещения. Такие лампы не содержат ртути и прочих соответствующих химикатов, и в связи с этим, они не опасны для пользования в жилых и рабочих помещениях.

В периоды повышения тарифов на электроэнергию каждый потребитель ищет наиболее оптимальные методы экономии средств. И одним из таких методо и являются светодиодные лампы. Ещё одно их преимуществ, помимо отсутствия химикатов - их уровень потребления энергии, который в десять раз меньше, чем привычные лампочки накаливания.

При покупке данных источников освещения, возникает много вопросов о том, какие выбрать формы лампочек, как определить мощность и прочие?

Форма светодиодной лампы, как ни удивительно, но имеет большое значение. При выборе формы не следует руководствоваться количеством светодиодов в одном приборе. В основном, большое количество указывает на то, что прибор дешевый и в скором времени станет непригодной для использования. Имеется несколько типов светодиодных ламп, в их число входят следующие:

открытого типа;

закрытого типа.

Следует отметить, что первый вариант указывает на качество ламп. Их не стоит покупать. Они быстро ухудшаются. Что касается второго варианта - закрытого, здесь тоже стоит быть внимательными. Перед приобретением вам нужно больше узнать о светодиоде, поскольку внутри его можно установить обычный белый - самые дешевые предметы. Наиболее качественными приборами являются светодиоды сверхмощного питания и синего спектра, с фосфорным покрытием. Последняя комбинация является наиболее качественной и обладает длительным сроком пользования. И отныне, поскольку, поскольку вы осведомлены, как покупать светодиодные светильники, на основе их формы и типа, на сайте www.optimaltd.com.ua/catalog/000000049/ вы можете приобретать данные осветительные приборы. Возможно, вы скажете, что стоят они очень дорого, чего нельзя сказать об обычных лампочках. Однако такой источник освещения в десять раз экономичнее, в двадцать раз дольше (в среднем значении), и, наконец, она лучше освещает комнату, делая ее более уютной.