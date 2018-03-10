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Обязательная регистрация ГБО в ГИБДД

Установка газовой системы на автомобиле - прекрасный метод сэкономить на топливе. Но всегда нужно помнить, что установка ГБО подразумевает изменение конструкции машины, что должно быть зарегистрировано в ГИБДД.

Ответ на вопрос о необходимости зарегистрировать ГБО в ГИБДД непосредственно зависит от модели машины. Если она предусматривает установку газового агрегата, и это отмечено в документах, вам не требуется разрешение на установку.

Что касается необходимости зарегистрировать ГБО для автомобилей в России, то регистрация не требуется, если установка осуществляется по закону, и имеются документы, подтверждающие его.

Когда будет предоставлено разрешение от ГИБДД, вы можете продолжить установку:

  • Установите ГБО на лицензированной станции технического обслуживания и заберите заключение, копии сертификатов на установленное устройство.
  • Проверьте безопасность структуры и возьмите диагностическую карту.
  • Соберите требуемую документацию и обратитесь в ГИБДД, чтобы получить «Сертификат соответствия автомобиля с изменениями, введёнными в его дизайн».

Учтите, что зарегистрировать в ГИБДД данное устройство на автомобиле невозможно без этого сертификата.

Обязательно зарегистрируйте своё транспортное средство после установки газового прибора. Если разрешение на данные изменения не получены, то они не будут засчитаны. Это может привести не только к серьёзному штрафу, но и к удалению автомобиля из регистра.

Цена регистрации данного оборудования состоит из нескольких частей, включающих следующие:

  • Расходы на предварительную проверку.
  • Стоимость установки ГБО с предоставлением сертификатов на оборудование, диагностические карты и другие документы.
  • Стоимость осмотра после установки.
  • Государственная пошлина за предоставление документов в соответствующей инстанции.

Стоимость регистрации данного оборудования также видоизменяется в зависимости от региона и компании, которые будут осуществлять установку, а также двух проверок автомобиля. Вы можете рассчитать эту стоимость по государственной пошлине.

10 март 2018 /
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