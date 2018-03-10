Авиационный крепеж от производителя
Самолет, как транспортное средство должен предоставить полную безопасность полетов, надежность, и соответствовать установленным показателям эффективности. Именно это является основными свойствами самолета.
Самолетостроение подразумевает использование качественных крепежных деталей. Крепеж должен быть долговечным, легким по весу и полностью соответствовать требованиям жесткости.
Материал данных элементов в конструкции самолета выбирается в зависимости от цели и условий функционирования агрегатов. Многие компоненты самолета изготовлены из алюминиевых сплавов. Когда детали подвергаются повышенным нагрузкам, используются элементы, выполненные из высокопрочные стали. Для самолетов, подвергнутых значительным аэродинамическим нагреваниям, применяются титановые сплавы, а иногда и жаропрочные стали. Главными критериями отбора материалов являются низкая плотность и оптимальная прочность.
Алюминиевые сплавы наиболее актуальны в самолетах, летающих со скоростью до 2М. К ним относятся дюралюминиевые, алюминиево-марганцевые и алюминиево-магниевые сплавы. Для того, чтобы уберечь от образования ржавчины, дюралюминий, в основном, покрывают анодированным покрытием (пленка из оксида алюминия). Алюминиево-магниевые сплавы обладают высокой пластичностью и применяются в масляных системах.
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В последние годы в самолётостроении предъявляются к конструкции самолета определённые требования, к которым относятся следующие:
- Все силовые компоненты должны иметь надлежащую прочность и нести различные типы нагрузок, возникающих, при полете, взлете, посадке и движения вдоль взлётной полосы.
- Элементы воздушных судов должны полностью отвечать требованиям жесткости и препятствовать деформации конструкции.
- Части самолётов тоже должны отвечать требованиям к низкому весу.
- Убедитесь, что структура надежна.
- Все компоненты должны иметь достаточный доступ для обслуживания и ремонта.
- Необходимо иметь возможность для замены компонентов структуры.
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