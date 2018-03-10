Оборудование для котельной

Установка котельного оборудования в частном доме уже давно является обязательным решением. По сравнению с печью его эффективность намного выше, а расходы на пользование очень низкие. Принимая решение о расположении котельной в загородном доме, стоит рассмотреть основные типы устройств и правила его эксплуатации.

Построение такого помещения потребует особого тщательного системного подхода, при выборе оборудования и установки. В этом случае целесообразно обратиться в специализированное учреждение для составления технической задачи по проектированию, согласования объема работ и выбора подходящего оборудования для котельной. Вы можете обойтись без обращения к организациям со стороны, однако не забывайте, что даже незначительная ошибка может привести к серьезным денежным потерям, штрафам или серьезной аварии.

По типам котельные можно подразделить: работающие на газу, твердом топливе и электричестве. Они отличаются конфигурацией, типу топлива и условиями эксплуатации. Подробнее можно ознакомиться в данном источнике.

Оборудование газовой котельной в загородном доме довольно актуально. Низкая стоимость топлива обеспечивала востребованность газового котла, однако его обустройство потребует соблюдения определенных условий, в связи со взрывоопасностью газа. В зависимости от выбранной емкости будет определено место расположения. Для котла, мощность которого достигает 30 кВт подходит для любого помещения, объем которого не меньше 7,5 кубометров. В основном, такой котел размещается на кухне. СНиП в таком случае предъявляет следующие очень строгие требования:

Настенный котел установлен либо на стенах из негорючих материалов, либо требуется установка защитных экранов.

Свободное пространство между агрегатом и мебелью составляет не менее семидесяти сантиметров.

Обустройство напольного котла требует размещения специальной подложки.

Регулярная вентиляция требуется, из-за входа воздуха в нижней части стены или двери.

Если вы не хотите или не используете газ, вы должны выбрать устройство на твердом топливе. Требования к пожарной безопасности в данном случае более мягкие, а само топливо более доступное. Перед топкой следует поставить стальной лист площадью не менее шестидесяти сантиметров.