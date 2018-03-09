Игра «Мафия» - прекрасное решение для разнообразия досуга вашей компании. Вы не просто получите удовольствие от игры - вы узнаете много полезных навыков, которые сможете в дальнейшем применить не только в работе, но и в своей повседневной жизни - было бы желание. Поэтому, если вдруг ваши друзья спросят о том, как провести сегодняшний вечер - можете смело предлагать данную игру.

Прежде всего, игра в Мафию построена на коммуникации. Игроки учатся логически рассуждать, признают ложь, убеждают и, кроме того, развивают свой творческий, артистический потенциал. В данной психологической игре есть все, чтобы использовать ее в качестве инструмента для построения команды. Эмоции, расчет, железная логика, работа в команде и психологические тонкости - все это позволит вам распознать затаённые кадровые резервы, определить сильные стороны ваших соперников, что важно, улучшить взаимодействие внутри команды.

Поиграть в мафию - значит предоставить возможность сплотить коллектив. Весь процесс проходит в расслабленной, веселой и увлекательной обстановке. Игра сильно улучшает межличностные отношения, является прекрасным мотивирующим инструментом в получении навыков совместной целенаправленной деятельности.

Наиболее очевидным преимуществом корпоративных игр «Мафия» является то, что в этом случае собираются за одним столом сотрудники разных специальностей, характера, амбиций, возраста и прочих. Они учатся выражать свою позицию, демонстрировать лидерские качества (каждый игрок может собрать свою команду в процессе игры).

К основным преимуществам игры в Мафию относятся следующее:

Эффективная аргументация, работа с возражениями;

развитие гибкости и адаптации к изменениям ситуации в игре;

вырабатывание ораторского искусства и убеждения;

вырабатывание лидерских навыков;

эффективная работа в команде;

оценка деятельности всех участников игры;

преодоление инерции сотрудников.

Более того, можно включить и следующие особенности: