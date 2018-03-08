Как подобрать матрас домой?

Чтобы правильно подобрать матрас, нужно определиться, что вам больше нравится: спать на мягкой поверхности или, чтобы она была достаточно жесткой.Матрасы бывают с пружинами и без пружин.

Пружинные матрасы, самые распространенные, в которых пружины сплетены между собой, такие матрасы могут выдержать человека даже с большим весом, у них доступная цена, хорошая вентиляция и большой срок эксплуатации.

Матрасы без пружин бывают нескольких типов:

ватные матрасы, с натуральным наполнителем, самые дешевые. Недостаток такого матраса в том, что он впитывает влагу и пот, что способствует к распространению плесени и различного вида грибков;

латексные матрасы представленные на сайте vegas.ua/ru/vidy-matrasov/latex, в изготовлении которых используют как натуральный латекс, так и искусственный. Матрасы из натурального латекса, безопасные и гипоаллергенные, а матрасы из искусственного латекса имеют более длительный срок службы и намного дешевле.

Наполнители также могут быть из кокосового волокна, которое пропитано натуральным латексом, имеют хорошую вентиляцию и не поддаются деформации.

Широко применяются и матрасы, у которых наполнителем служат морские водоросли, гречневая лузга, которые не вызывают аллергии, упруги и экологически чисты. Используя морские водоросли в качестве наполнителя, испаряется микрочастицы йода, что имеет благотворное действие на организм.

При использовании беспружинных матрасов, вес человека правильно распределяется, при этом достигается высокий уровень комфорта. Еще одним из важных моментов, является то, что в таких матрасах отсутствуют металлические детали, которые оказывают магнитные и электростатические воздействия на человека.

Каждый человек, который желает купить матрас, должен выбирать качественные матрасы, с наполнителями из экологически чистых материалов, которые после длительного использования не будут выделять пыль и аллергические вещества.