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Модные тенденции 2018

Модные тенденции ориентируются на современную женщину, которая постоянно находится в делах и заботах, но при этом не имеет право на какие-то поблажки к внешности и стилю.

Любая женщина хочет быть привлекательной. Это правильно, ведь каждая из нас уникальна, каждая стремится быть не только красивой, но и стильной, находиться в гуще событий. Главным образом это касается мира моды, за которым пристально следит каждая женщина.Говоря о модных тенденциях текущего года, нужно обратить внимание на то, что модели, представленные на мировых и отечественных подиумах, как никогда женственны и нежны. 

Коллекции одежды Весна 2018 отчетливо подражают элегантному ретро-стилю, в них прослеживается нежность и строгость одежды. Традиционный стиль опять возглавляет Олимп модного мира, что привело к простоте покроя нарядов и минимализма в фасоне.В этом году дизайнеры все чаще прибегают к монохромности, на подиуме преобладают красные, черные, белые цвета, каждый из которых представлен в своем чистом виде. На отечественном модном поприще любовь завоевывают нежные расцветки одежды: голубой, персиковый, молочный, синий.

Одежда для женщин должна иметь какую-то изюминку, цепляющую деталь, которая сможет привлечь и удержать внимание. В этом сезоне такой изюминкой станут этнические мотивы, классический стиль и строгость форм. 

Интересным фактом остается то, что среди материалов и тканей главным остается бархат, который делает осень более нежной и светлой. Бархатные наряды встречаются у многих именитых модельеров и дизайнеров. Бархатные изделия представлены в разных категориях, можно увидеть брюки, юбки или даже кардиганы из этого материала. Но нужно помнить о том, что бархат очень тяжело сочетать с другими элементами гардероба, поэтому следует проявить всю свою находчивость при составлении общего образа.

Женская одежда оптом в Новосибирске насыщена достаточно благородными оттенками, которые дополняются геометрическим узором, разнообразной цветовой палитрой. Все чаще встречаются наряды с клеткой, мелким (или наоборот) крупным геометрическим рисунком.

Модные тенденции ориентируются на современную женщину, которая постоянно находится в делах и заботах, но при этом не имеет право на какие-то поблажки к внешности и стилю. Следование модным тенденциям позволит всегда находиться в тренде и чувствовать себя максимально уверенно.

08 март 2018 /
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