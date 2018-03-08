Наибольшая теплоемкость всех существующих типов жидкости принадлежит воде. В то же время эта жидкость значительно выгодна по экологическим показателям у всех других типах хладагентов. Дистиллированная вода для системы отопления теперь широко распространена. Это связано с тем, что она не представляет угрозы, например, в случае утечки.

Существуют некоторые особенности использования дистиллированной воды для систем обогрева. Во-первых, такая жидкость дороже обычной воды. Однако дистиллированная вода для котлов в любом случае намного дешевле других хладагентов, таких как антифризы.

Более того, дистиллированная вода - очень доступная жидкость. Она почти не содержит кислорода, различных солей. В связи с этим детали системы обогрева не подвергаются образованию ржавчины. На трубах не будет накипи. В связи с этим внутренний объем нагревательных устройств не будет уменьшаться, и их теплоотдача не будет снижаться.

Использование дистиллированной воды не представляет ничего сложного. Перед тем, как заливать радиаторы, вам просто нужно промыть их простой водой. Также промойте трубы и отопительный котел.

Дистиллированную воду очень легко хранить. Для неё не требуется особых условий хранения. Она абсолютно безвредна для организма, не токсична, не содержит никаких примесей и прочего. Поэтому вам не нужно выделять отдельное место для его хранения. По той же причине её можно назвать универсальным и наиболее подходящим хладагентом для систем обогрева.

Разумеется, при всех достоинствах, вода для котлов все еще имеет некоторый недостаток. Если температура ниже нуля, то она замерзает. Это может отрицательно повлиять на оборудованную систему обогрева. Однако использование воды в качестве хладагента нецелесообразно только в том случае, если система отопления не используется регулярно. В других случаях данный недостаток не будет столь заметным. Кроме того, дистиллированная вода для системы обогрева может быть куплена жителями регионов с тёплым климатом, которым не нужно следить за температурой.