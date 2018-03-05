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Особенности дизельного генератора

Дизельный генератор имеет широкое применение. Он используется практически во всех сферах жизнедеятельности (строительство, промышленность, производство, здравоохранение и прочее) Данное устройство необходимо для получения питания. Дизельные генераторы по большей части используются как резервные источники энергии. Более подробно ознакомиться с их характеристиками можно тут https://denyo.info/.

Преимущества оборудования

Дизельный генератор активно применяется уже около 100 лет. Устройство хорошо себя зарекомендовало. В случае непредвиденных перебоев с электрической энергией, именно генератор сможет поддерживать работу техники.

Генераторы обладают следующими преимуществами:

  • невысокая цена;
  • доступность топлива;
  • высокий уровень производительности;
  • безопасность;
  • универсальность в применении.

Горючее для генератора стоит дёшево, а значит электрическая энергия, вырабатываемая им, обойдётся недорого. Кроме этого, установка имеет небольшие габариты, по необходимости её можно легко транспортировать. КПД дизельного генератора составляет примерно 40%, а порой может достигать и 50%, что считается очень хорошим показателем.

05 март 2018 /
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