Особенности дизельного генератора

Дизельный генератор имеет широкое применение. Он используется практически во всех сферах жизнедеятельности (строительство, промышленность, производство, здравоохранение и прочее) Данное устройство необходимо для получения питания. Дизельные генераторы по большей части используются как резервные источники энергии. Более подробно ознакомиться с их характеристиками можно тут https://denyo.info/.

Преимущества оборудования

Дизельный генератор активно применяется уже около 100 лет. Устройство хорошо себя зарекомендовало. В случае непредвиденных перебоев с электрической энергией, именно генератор сможет поддерживать работу техники.

Генераторы обладают следующими преимуществами:

невысокая цена;

доступность топлива;

высокий уровень производительности;

безопасность;

универсальность в применении.

Горючее для генератора стоит дёшево, а значит электрическая энергия, вырабатываемая им, обойдётся недорого. Кроме этого, установка имеет небольшие габариты, по необходимости её можно легко транспортировать. КПД дизельного генератора составляет примерно 40%, а порой может достигать и 50%, что считается очень хорошим показателем.