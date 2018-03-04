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Шины от магазин "Бодрые Колеса"

Классификация шин на зимние и летние варианты обусловлена надобностью адаптироваться к условиям на дорогах, которые резко меняются на протяжении года. В то же время у владельцев автомобилей есть выбор: менять шины, приобретать универсальные или ездить на летних шинах круглый год. Последний вариант строго не рекомендуется.

Чтобы понять, почему летом стоит использовать летнюю резину, следует понимать различия в ее структуре. Шины R19 на лето отличаются высокими ускоряющими характеристиками на гладком сухом покрытии. Это достигается, благодаря смежно-отталкивающей эластичности мелкого рисунка протектора. Поперечные линии приводят к удалению избыточной воды из-под колеса, что препятствует скольжению.

Материал, применяемый для шины R19 летом, представляет собой резиновый состав, который сохраняет свою жесткость, при высоких температурах. Это основное требование для летней резины - не смягчатся при нагревании.

Летние шины подразделяются на следующие типы:

  • Шины для асфальтового покрытия. В жаркий период городские и проселочные дороги прогреваются до пятидесяти градусов, а летние шины в этом случае станут выигрышным вариантом. Высокий коэффициент сцепления и износостойкость - это наиболее очевидные преимущества такой летней резины.
  • Изделия для грунтовых покрытий. На поверхности нанесено твердое квадратное жесткое защитное покрытие, благодаря которому можно справиться с непроходимостью. Недостатки включают в себя тот факт, что на скоростных маршрутах расход топлива повышается, как и уровень шума.
  • Универсальные шины R19 для лета бывает выгодно покупать тем автомобилистам, которые постоянно двигаются по асфальтированной дороге. В то же время есть запас ситуационной пригодности для езды по грунтовочным покрытиям.

Если вам необходимо приобрести шины R19 для вашего транспортного средства на лето или купить что-то еще, но вы не разбираетесь в этом, то обратитесь к опытным специалистам. Они будут учитывать ваши пожелания и материальные возможности и будут предлагать наиболее подходящий вариант.

04 март 2018 /
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