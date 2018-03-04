Для отделки балконов, фасадов домов, а также внутренних стен часто используется такой декоративный, практичный и экологичный материал, такой как деревянная вагонка. Это своего рода доска, параметры которого могут существенно различаться, а также цвет, который непосредственно зависит от вида древесины. Кроме того, деревянная вагонка разделена на несколько сортов, однако, даже если на упаковке имеется маркировка, необходимо иметь возможность выбирать подходящий материал.

Все основные характеристики материала зависят от тонкостей его производства. Деревянная подкладка изготовлена из твердой массы древесины на перерабатывающих предприятиях. Обшивка представляет собой разрезанную доску, толщиной до двух сантиметров со строганными поверхностями. Ширина данного пиломатериала составляет от девяти до пятнадцати сантиметров, длина может варьироваться в широком диапазоне. В далёком прошлом железнодорожные вагоны были облицованы тонкими длинными деревянными рейками - непосредственно с этим фактом и связано наименование данных изделий.

Сырье для футеровки может быть любой тип древесины, а главной отличительной особенностью пиломатериала является наличие канавки и гребня, благодаря чему выполняется установка. Благодаря этому, можно говорить о немало количестве преимуществ деревянной вагонки. К ним относятся следующие:

превосходные тепло- и звукоизоляционные показатели;

малый коэффициент температурного расширения;

из-за его небольшого веса, его легко транспортировать и устанавливать, и нет надобности укреплять фундамент;

благодаря определенному способу установки, можно собрать отделку без трещин;

внешний вид деревянной облицовки элегантный, позволяет принести комфорт в интерьер и экстерьер;

высокая прочность;

долгий срок службы;

экологичность, поскольку древесина проходит очень мало процедур по обработке.

Среди недостатков можно будет отметить горючесть материала, но если следовать правилам пожарной безопасности, ничто не угрожает вашему материалу и самочувствию. Деревянная обшивка, естественно, дороже, чем пластиковый аналог, но она прослужит намного дольше.

Приобретать деревянную вагонку в Киеве необходимо только у надежных производителей.