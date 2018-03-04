» » Деревянная вагонка

Деревянная вагонка

Для отделки балконов, фасадов домов, а также внутренних стен часто используется такой декоративный, практичный и экологичный материал, такой как деревянная вагонка. Это своего рода доска, параметры которого могут существенно различаться, а также цвет, который непосредственно зависит от вида древесины. Кроме того, деревянная вагонка разделена на несколько сортов, однако, даже если на упаковке имеется маркировка, необходимо иметь возможность выбирать подходящий материал.

Все основные характеристики материала зависят от тонкостей его производства. Деревянная подкладка изготовлена из твердой массы древесины на перерабатывающих предприятиях. Обшивка представляет собой разрезанную доску, толщиной до двух сантиметров со строганными поверхностями. Ширина данного пиломатериала составляет от девяти до пятнадцати сантиметров, длина может варьироваться в широком диапазоне. В далёком прошлом железнодорожные вагоны были облицованы тонкими длинными деревянными рейками - непосредственно с этим фактом и связано наименование данных изделий.

Сырье для футеровки может быть любой тип древесины, а главной отличительной особенностью пиломатериала является наличие канавки и гребня, благодаря чему выполняется установка. Благодаря этому, можно говорить о немало количестве преимуществ деревянной вагонки. К ним относятся следующие:

  • превосходные тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • малый коэффициент температурного расширения;
  • из-за его небольшого веса, его легко транспортировать и устанавливать, и нет надобности укреплять фундамент;
  • благодаря определенному способу установки, можно собрать отделку без трещин;
  • внешний вид деревянной облицовки элегантный, позволяет принести комфорт в интерьер и экстерьер;
  • высокая прочность;
  • долгий срок службы;
  • экологичность, поскольку древесина проходит очень мало процедур по обработке.

Среди недостатков можно будет отметить горючесть материала, но если следовать правилам пожарной безопасности, ничто не угрожает вашему материалу и самочувствию. Деревянная обшивка, естественно, дороже, чем пластиковый аналог, но она прослужит намного дольше.

Приобретать деревянную вагонку в Киеве необходимо только у надежных производителей.

04 март 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Материалы из натурального дерева. Профессиональное производство
Хочу все знать

Материалы из натурального дерева. Профессиональное производство

Планируете строительство или внешнюю отделку дома? В таком случае важно внимательно подобрать материалы, которые не только смогут справиться со всеми поставленными нагрузками, но и будут обеспечивать
Металлочерепица в Николаеве по выгодным ценам
Хочу все знать

Металлочерепица в Николаеве по выгодным ценам

Установка крыш является одним из ключевых этапов строительных работ, гарантирующих защиту интерьера от шума, осадков и сильного ветра. От качества сооружения кровли непосредственно зависит срок
На что способен гипсокартон?
Хочу все знать

На что способен гипсокартон?

В настоящее время существует немало технологий отделки фасадов. Все они предназначены для защиты дома от агрессивной уличной обстановки и атмосферных катаклизмов, а также придают зданию уникальный и
Керамическая черепица в Украине
Хочу все знать

Керамическая черепица в Украине

Керамическая черепица представляет собой добротный материал для кровли. В настоящее время она востребована во всём мире.
Фактурная штукатурка San Marco
Хочу все знать

Фактурная штукатурка San Marco

В настоящее время существует немало способов отделки для стен. Наиболее оригинальным из них является фактурная штукатурка.
Как выбирать доску для террасы?
Хочу все знать

Как выбирать доску для террасы?

Почти каждый человек, который владеет домом, всегда хочет усовершенствовать свой дом и двор.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Устройство двигателя автомобиляКак выбрать мужские трусы?Кремация домашних животныхИнтересные видео ролики на video.online.uaВсе что нужно для хорошего звукаДостойная полимерная глина для поделокМетилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналогиПреображение картин сусальным золотом


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+