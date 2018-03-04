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Коробки удачи Warface

WarBox - Коробки удачи Warface - симулятор тематических исследований, в которых вы сможете проверить, насколько вы удачливый игрок и выиграть много уникального оружия. Данное приложение содержит полный набор оружия из известного шутера, в том числе и редкие атрибуты, оборудование и различные звания. Проект полезен для геймеров, особенно когда Warbucks и очки опыта находятся на полном ноле, и вы желаете получить новое оружие. Перейдя по ссылке, вы сможете посетить Магазин коробок удачи и кейсов Warface. Здесь вам предлагаются восемь кейсов с кредитами и оружием.

Открывайте футляры, сундуки и коробки и получаете лучшее оружие, без каких-либо усилий и расходов. В данных действиях у вас не будет пределов по времени и количеству попыток, и вы будете способны что-нибудь, что имеет большое значение для вас или для игры. Любой, кто играет в Warface, уже в скором времени оценит все возможности WarBox, потому что нелегко сэкономить для покупки отличного ствола или шлема в игре, и это продлится долго. Приложение предоставит вам отличную возможность получить эксклюзивные новинки, не прилагая к этому никаких усилий.

В частности, это будет актуально в системе рангов и титулов, поскольку накопление опыта звезд для получения звания повыше занимает также достаточно времени и усилий. Вы можете играть и собрать эксклюзивную коллекцию боеприпасов и артефактов, и без сомнения, вам будут завидовать все остальные бойцы. Ваши знакомые и друзья будут шокированы, когда узнают о приобретенном вами арсенале, и враги будут дрожать от страха, когда они увидят ваше имя в таблице соперников.

Также вы можете играть в мини-играх и викторинах, проводимые каждый день, приобретайте опыт, зарабатывайте деньги и получайте самое шокирующее и крутое оружие. Оденьте все классы бойцов Warface, к которым относятся: штурмовик, медицинский работник, инженер и снайпер, а на поле битвы вам не встретится соперник, равный вам по силам. Отличное оружие и экипировка сделают вас непревзойдённой звездой войны, и каждая, даже самая трудная миссия будет вам под силу.

04 март 2018 /
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