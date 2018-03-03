Выбираем миску для собаки

Чтобы выбрать миски для собаки, нужно относиться к этому очень ответственно. Данные изделия должны быть стабильными, иметь подходящий размер и глубину.

Нижняя часть чаши не должна иметь никаких выступов или углублений, где могут застревать частички пищи. Посуда с круглым плоским дном является оптимальной для кормления собаки, так как питомцу будет удобно облизывать её.

Нетрудно позаботиться о такой миске - достаточно будет промыть горячей водой - и чаша готова к применению снова.

Вы не можете кормить собаку из старой посуды, из которой когда-то вы ели сами. Возможные дефекты на поверхности блюд исключены - они могут поранить питомца. Более того, посуда для людей, неудобна для собакпо своей форме (они очень мелкие, еда из них выпадает или разливается на полу).

Целесообразно будет купить две чаши для собаки - одну для еды, а вторую для питья. Собака, которой дана сухая пища, нуждается в большом количестве воды, и в связи с этим, чаша должна быть объемной и постоянно наполняться пресной водой. Вы можете купить специальную автоматическую поилку для собак, с бункером, объемом в несколько литров. Это устройство актуально, если вы хотите оставить собаку дома, а самим уехать на несколько дней. Заполняя такой прибор, вы можете обеспечить питомца пресной водой в течение нескольких дней.

Наиболее популярными и недорогими являются чаши из экологически чистого пластика, к примеру как представленные на сайте https://aquazoo.ua/, но эта посуда недолговечна, так как она быстро трескается и ломается. Недостатком пластиковой чаши также может считаться легкость и нестабильность: она не будет прочно стоять на полу во время приёма пищи и собака может неожиданно перевернуть еду на пол. Преимущества пластиковых мисок для собак включают возможность подогрева пищи в микроволновых печах.

Чаши из нержавейки, разумеется, очень долговечны, они не ломаются и ими можно пользоваться долгое время. Данная посуда оснащена резиновыми деталями, предотвращающими скольжение на полу во время кормления собаки. Кроме того, это предоставляет дополнительную стабильность, и во время приёма пищи она не перевернётся. Однако, как известно, их нельзя подогревать в микроволновых печах.

Керамические миски являются очень красивыми, но, разумеется, они могут разбиться и поранить питомца.