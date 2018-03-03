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Long Beach Park Residence

Северное побережье Кипра представляет новый проект - ЖК Long Beach Park Residence. Гости смогут увидеть знакомый Лонг-Бич под другим углом. Современный дизайн апартаментов, благоприятные условия для проживания, разнообразие предлагаемых услуг сделали Long Beach Park Residence истинным олицетворением оазиса и полного уюта.

Данный ЖК позволяет использовать развитую инфраструктуру на желаемом уровне. Песчаный пляж расположен на расстоянии в двести метров от резиденции. Просторные квартиры с прекраснейшей панорамой на море спроектированы на основе современного, надежного дизайна с учетом последних архитектурных новинок.

Данная резиденция на северном Кипре, с архитектурной точки зрения выходит за рамки возможностей. Здесь обустроены апартаменты различной квадратуры (одно-, двух- и трехкомнатные) созданы в разных стилях дизайна (например, квартиры-студии) и с просторными лоджиями.

Таким образом, можно полноценно насладиться отпуском на Лонг-Бич в данном ЖК. Здесь предоставляются следующие удобства:

  • удобные зоны для жительства и работы;
  • открытые бассейны - для взрослых и детей;
  • заведения общественного питания с невероятно вкусными блюдами;
  • открытые спортивные площадки;
  • детские площадки - как открытые, так и закрытые;
  • фитнес-центры;
  • гольф Клуб;
  • участки для пикников и отдыха на природе;
  • пешеходные дорожки;
  • Спа-центры;
  • паркинг.

Наряду со многими преимуществами Long Beach Park Residence, с которым подробнее можно ознакомиться тут, имеет одно из существенных достоинств, а точнее - наличие пляжа, до которого можно добраться в течение двух минут - как было указано выше - в отдаленности в двести метров.

Страстное желание жить на берегу моря, ритм городской жизни и приятнейший отпуск сочетаются в данном ЖК. Резиденция на Лонг-Бич предоставляет прекраснейшие возможности для активных и решительных людей реализовать свою мечту. Более того, она отлично подходит для удачных инвестиций. Приобретение квартир на Кипре позволяет приобрести апартаменты «под ключ» на побережье, воспользоваться преимуществами комплексного обслуживания.

03 март 2018 /
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