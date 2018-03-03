Long Beach Park Residence
Северное побережье Кипра представляет новый проект - ЖК Long Beach Park Residence. Гости смогут увидеть знакомый Лонг-Бич под другим углом. Современный дизайн апартаментов, благоприятные условия для проживания, разнообразие предлагаемых услуг сделали Long Beach Park Residence истинным олицетворением оазиса и полного уюта.
Данный ЖК позволяет использовать развитую инфраструктуру на желаемом уровне. Песчаный пляж расположен на расстоянии в двести метров от резиденции. Просторные квартиры с прекраснейшей панорамой на море спроектированы на основе современного, надежного дизайна с учетом последних архитектурных новинок.
Данная резиденция на северном Кипре, с архитектурной точки зрения выходит за рамки возможностей. Здесь обустроены апартаменты различной квадратуры (одно-, двух- и трехкомнатные) созданы в разных стилях дизайна (например, квартиры-студии) и с просторными лоджиями.
Таким образом, можно полноценно насладиться отпуском на Лонг-Бич в данном ЖК. Здесь предоставляются следующие удобства:
- удобные зоны для жительства и работы;
- открытые бассейны - для взрослых и детей;
- заведения общественного питания с невероятно вкусными блюдами;
- открытые спортивные площадки;
- детские площадки - как открытые, так и закрытые;
- фитнес-центры;
- гольф Клуб;
- участки для пикников и отдыха на природе;
- пешеходные дорожки;
- Спа-центры;
- паркинг.
Наряду со многими преимуществами Long Beach Park Residence, с которым подробнее можно ознакомиться тут, имеет одно из существенных достоинств, а точнее - наличие пляжа, до которого можно добраться в течение двух минут - как было указано выше - в отдаленности в двести метров.
Страстное желание жить на берегу моря, ритм городской жизни и приятнейший отпуск сочетаются в данном ЖК. Резиденция на Лонг-Бич предоставляет прекраснейшие возможности для активных и решительных людей реализовать свою мечту. Более того, она отлично подходит для удачных инвестиций. Приобретение квартир на Кипре позволяет приобрести апартаменты «под ключ» на побережье, воспользоваться преимуществами комплексного обслуживания.
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