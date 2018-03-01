Бизнес по разведению креветок - это один из немногих, которые могут принести немало прибыли своему владельцу с минимальными инвестициями и затратами на рабочую силу. Это связано в малом охвате небольшого числа людей, а в некоторых населенных пунктах вообще не существует ферм по разведению этих ракообразных.

Вложив относительно небольшую сумму и энергии, за короткое время можно получить большую партию взрослых креветок, которые покупают не только заведения общественного питания, отели, торговые центры, но и обычные потребители - многие предпочитают креветки к пиву. разумеется, всего этого можно достичь, если правильно преподносить свои товары.

Креветки в столице и мегаполисах уже давно не являются чем-то экзотичным, и их вкус известен многим. Поэтому, нет смысла в особой рекламе и рассказах об их пользе. Однако, вы всё же, можете рассказывать о них своей целевой аудитории.

Разведение креветок дома, как бизнес подразумевает наличие специальных резервуаров. Более того, можно будет арендовать специальные искусственные бассейны, водоёмы, для расширенного производства.

Для начала вам не нужно делать какие-либо коммерческие регистрации, если, разумеется, у вас нет этого желания. Во-первых, вы можете просто сделать такое разведение для своих нужд, принять участие во всех процессах разведения ракообразных, посмотреть, справляетесь ли, допускаете ли ошибки и получить опыт по мере продвижения. Это позволит вам создать бизнес в дальнейшем так, чтобы на него затрачивалось наименьшее количество усилий, и нет никаких непреднамеренных сложностей, которых можно было бы избежать при старте.

Чтобы этот бизнес развивался успешно, необходимо настроить продажи данных морепродуктов. Целесообразно это сделать, прежде чем начинать бизнес, например, вести переговоры с торговыми заведениями, ресторанами, отелями и прочими, о возможных поставках ракообразных, чтобы не сомневаться в гарантированной продаже продукта без промедления.

Правильно будет покупать молодых креветок и поставщиков, которые имеют отличную репутацию в своём деле. Для этого можно прочесть отзывы в интернете.