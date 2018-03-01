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Открываем мини пекарню: что нужно знать

Мини-пекарня - это малое предприятие, специализирующееся на производстве и продаже хлебобулочных и кондитерских изделий. Иногда бывают и сети мини-пекарен, которые продают свою аппетитную продукцию через автоприцепы. Но целесообразно начинать с одного предприятие, обустроив в отдельном помещении.

Открыть мини-пекарню правильно будет в многолюдных местах, поскольку здесь продукты будут на виду у прохожих и проезжающих мимо машин. В больших городах наиболее часто это встречается рядом со станциями метро или торговыми и деловыми центрами. Для начала следует арендовать помещение, но необходимо будет сразу же внести оплату. Стоимость аренды непосредственно зависит от привлекательности территории, где будет расположена пекарня. Расценки могут существенно различаться - разумеется, в столице и мегаполисах стоимость аренды будет значительно выше, чем в малых городах, поселках. А можно начать с минимума - арендовать помещение в гипермаркете - где гарантированно есть большая клиентура.

Для мини-пекарни вполне хватит ста пятидесяти квадратных метров. Такая площадь позволит организовать производство и для торгового зала. Необходимо отдельно рассчитать расходы на ремонт и другие работы.

Обязательно надо купить шкафы-витрины, кассовый аппарат (его обязательно надо зарегистрировать в налоговой), а также прочую мебель, бытовое оборудование. холодильники и прочие.

Для помещений мини-пекарен характерны следующие критерии:

  • наличие водопровода, канализации;
  • комната не должна быть подвалом;
  • наличие вентиляции;
  • обязателен санузел и склад;
  • потолки беленые, а на стенах плитка - из качественных материалов, для безопасности посетителей и персонала предприятия.

Так как мини-пекарня производит пищевые продукты, обязательно нужны специальные разрешения. Сотрудники должны предоставить личные медицинские книжки.

Когда помещение готово целиком, работники наняты, оборудование приобретено и имеется вся необходимая документация, можно начать массовое производство. Для начала нет необходимости вкладывать много денег в рекламу - можно будет только давать объявления в интернете или расклеивать листовки по городу.

01 март 2018 /
Хочу все знать
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