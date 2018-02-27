Выбираем трубу для теплого пола

Вопрос о том, какая труба больше подойдет для системы теплого пола, стоит воспринимать с особой серьезностью: это связано с конкретными условиями работы данной системы обогрева. Хорошая труба для теплого пола должна полностью отвечать следующему списку технических и эксплуатационных требований:

Удельный вес, технология производства. Нецелесообразна установка «подземного» отопления из стальных водо- и газопроводов, даже если они выполнены из нержавеющей стали. СНиП запрещает применение сварных труб в данных системах обогрева закрытого типа. Другим недостатком труб из стали является большой вес, а это, в свою очередь, создаст высокую нагрузку на перекрытие.

Устойчивость к внешним воздействиям. Это зависит от прочности контура, залитого бетона. Монолит после закалки будет мощным накопителем и рассеятелем тепла. Единственный недостаток здесь в том, что диагностика пробоя довольно сложная, и замена отдельного участка трубопровода не представляется возможной. Если произойдёт прорыв, то система обогрева должна быть полностью демонтирована. Чтобы избежать таких проблем, выберите трубы из химически инертного, жаростойкого материала (должны выдерживать до девяноста пяти градусов), целиком защищены от образования ржавчины. Более того, их поверхность внутри должна быть полностью гладкой, не склонной к известковым осадкам. Прекрасным решением является труба с особой защитой от диффузии кислорода.

Высокая прочность. Снаружи стяжка прижимается к стенам, а изнутри - к хладагенту. Несмотря на то, что критическое давление здесь сомнительно, труба должна быть рассчитана на десять бар (в случае резких скачков).

Удовлетворительная длина. Контур должен быть неотъемлемым, поскольку любые соединения являются потенциальными точками утечки. Своевременно обнаруженный прорыв ведет к затоплению нижних этажей либо к короткому замыканию в энергосистеме. Другим аргументом против стыков является высокая вероятность «заросших» труб и засорение системы обогрева на этих участках.

В основном, материал для данной системы отопления поставляется в рулонах и выпускается в погонных метрах. А благодаря пластичности изделий, они могут изгибаться под нужным углом.