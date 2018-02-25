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Парные обручальные кольца

Обручальные кольца - это романтический символ любви двух сердец, символизирующий желание, готовность двоих любящих друг друга людей соединить их судьбы на всю жизнь. Создание сильной семьи невозможно без правильного выбора прекрасных колец, которые раскрывают искренние чувства жениха и невесты.

Подбирая украшения для свадьбы, многие будущие супруги в настоящее время часто приобретают парные кольца. Их характерная особенность заключается в создании двух ювелирных украшений в одном стиле. В результате, жених и невеста получают кольца, которые учитывают их вкус, желания, ожидания.

Красивые пары обручальных колец можно сделать эксклюзивными. Например, девушка предпочитает россыпь камней, а парню нравятся сдержанные украшения, и тем самым, пара может выбирать кольца, идентичные по стилю, но несколько отличающиеся в декоре.

Влюбленные, если пожелают, могут приобрести кольца-близнецы - например тут. Они будут абсолютно идентичны, но различаться по размерам. Эти украшения, в основном, изготавливаются в выдержанном классическом стиле.

Парные ювелирные изделия для свадьбы демонстрируют индивидуальность будущей молодой семьи. При этом, в настоящее время в продаже предлагаются изделия различной ценовой категории - разумеется, наличие драгоценных камней имеет непосредственное значение. Кольца без камней выбирают любители, для которых внешние атрибуты не столь значимы: для них главное - духовные качества. Они предпочитают красочные мгновения настоящего, а не яркую «конфетную обертку».

Парные кольца с сердцем больше предпочитают романтичные личности, которые хотят показать чувства, открыто заявляют о том, что безумно счастливы, а также просты в общении, их души открыты для всего мира, они придают большое значение чувственности, творческим качествам, любят преподносить романтические сюрпризы своим вторым половинкам.

Будущие супруги могут приобрести уже готовые парные ювелирные изделия с сердечками. Если влюбленным не удалось подобрать подходящего варианта, то они в любое время могут заказать для себя уникальные украшения, символизирующие их любовь и счастье.

25 февраль 2018 /
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