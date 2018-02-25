Высококачественная отделка фасадов композитными панелями из алюминиевого сплава в последние годы является самой популярной в Харькове. Алюминиевый композит на сегодняшний день является ведущим облицовочным материалом для фасадов. И это не случайно, потому что алюминий характеризуется прекрасным набором натуральных качеств, которые отлично подходят для производства каркасных структур, работающих при низких температурах на открытом пространстве.

Особенно данные композитные панели нашли свое обширное применение в Харькове, при облицовке торговых точек, банков, аптек, заведений общественного питания и прочих учреждений.

Композитный фасад - представляет собой мощный строительный и дизайнерский потенциал, который воплощен в самых качественных фасадных системах современных зданий.

Композитные панели вентилируемого фасада из данного металла предоставляют возможность воплощать различные, и даже самые необычные архитектурные идеи. Благодаря наличию естественной вентиляции внутри каркаса осуществляется регулярное испарение влаги в автономном режиме.

Вентилируемые фасады из композита характеризуются следующими положительными особенностями:

огнестойкость - что актуально, при пожаре;

безусловная устойчивость к образованию ржавчины;

легкость обслуживания;

надежные климатические характеристики;

эластичность, легкость и пластичность;

длительный срок службы;

механическая и конструкционная прочность.

И, разумеется, основным конкурентным преимуществом алюминиево-композитных фасадных систем - это выразительные, великолепные, гладкие декоративные поверхности, различных оттенков и текстур.

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