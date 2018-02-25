Способы моделирования детской обуви

Современная обувь производится по абсолютно другим лекалам. Совершенно не таким, которые существовали еще 50, 60 лет назад. Мода изменилась, изменились и современные дети. Малыши стали более рослыми, прибавили в весе. Всё это повлияло на формирование стопы ребенка от младенческого возраста до 18 лет, включительно.

К тому же современные дети более требовательные, лучше разбираются в моде, хорошо понимают в современных трендах. Теперь производство детской модельной обуви — это:

высокие технологии, автоматизированный и ручной труд, тщательная предварительная разработка каждой модели.

На последнем, так называемом, финишном этапе проводится многоступенчатое тестирование, выявляющее дефекты той или иной модели. По результатам тестирования выносится вердикт об эксплуатационной пригодности модели, которую и предполагается выпустить на рынок.

Начинаем с разработки модели

Вся детская обувь в интернет-магазине http://blooms.com.ua/ в Украине, представленная для покупателей, тщательно разрабатывается на итальянских или отечественных производствах. Примерно и наши заводы, и зарубежные дизайнеры работают по одной технологии. Изначально художник-модельер разрабатывает новую модель туфель или ботинок для мальчиков и девочек, руководствуясь последними тенденциями моды. На компьютере, используя 3D графику, специалист прорисовывает будущую модель, дополняет туфли или сапоги:

уникальным декором,

функциональными вставками,

молниями,

шнурками или липучками.

Каждая модель предназначается для определенной возрастной группы. Ведь от того, кто будет носить пару туфель, полностью зависит дизайн и конструктивные особенности изделия.

Пробная версия

После того, как пара обуви смоделирована, модель ни в коем случае не выпускают в массовое производство. Для начала изготавливают (практически ручным способом) тестовую версию кроссовок, туфель, тапок для детского сада. Специалист раскраивает натуральную кожу, текстиль, мембрану с помощью специального тяжелого станка, вырезая детали для покроя будущей обуви. Затем все эти конструкции сшиваются между собой, натягиваются на болванку, где заготовка обжимается со всех сторон, а модель получает свою окончательную форму. После пришивается и приклеивается подошва, продеваются шнурки или же при стачиваются липучки.