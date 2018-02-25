Способы моделирования детской обуви
Современная обувь производится по абсолютно другим лекалам. Совершенно не таким, которые существовали еще 50, 60 лет назад. Мода изменилась, изменились и современные дети. Малыши стали более рослыми, прибавили в весе. Всё это повлияло на формирование стопы ребенка от младенческого возраста до 18 лет, включительно.
К тому же современные дети более требовательные, лучше разбираются в моде, хорошо понимают в современных трендах. Теперь производство детской модельной обуви — это:
- высокие технологии,
- автоматизированный и ручной труд,
- тщательная предварительная разработка каждой модели.
На последнем, так называемом, финишном этапе проводится многоступенчатое тестирование, выявляющее дефекты той или иной модели. По результатам тестирования выносится вердикт об эксплуатационной пригодности модели, которую и предполагается выпустить на рынок.
Начинаем с разработки модели
Вся детская обувь в интернет-магазине http://blooms.com.ua/ в Украине, представленная для покупателей, тщательно разрабатывается на итальянских или отечественных производствах. Примерно и наши заводы, и зарубежные дизайнеры работают по одной технологии. Изначально художник-модельер разрабатывает новую модель туфель или ботинок для мальчиков и девочек, руководствуясь последними тенденциями моды. На компьютере, используя 3D графику, специалист прорисовывает будущую модель, дополняет туфли или сапоги:
- уникальным декором,
- функциональными вставками,
- молниями,
- шнурками или липучками.
Каждая модель предназначается для определенной возрастной группы. Ведь от того, кто будет носить пару туфель, полностью зависит дизайн и конструктивные особенности изделия.
Пробная версия
После того, как пара обуви смоделирована, модель ни в коем случае не выпускают в массовое производство. Для начала изготавливают (практически ручным способом) тестовую версию кроссовок, туфель, тапок для детского сада. Специалист раскраивает натуральную кожу, текстиль, мембрану с помощью специального тяжелого станка, вырезая детали для покроя будущей обуви. Затем все эти конструкции сшиваются между собой, натягиваются на болванку, где заготовка обжимается со всех сторон, а модель получает свою окончательную форму. После пришивается и приклеивается подошва, продеваются шнурки или же при стачиваются липучки.
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