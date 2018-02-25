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Как выбрать ноутбук быстро и просто и не ошибиться с выбором?

Под ноутбуком подразумевается переносное, компьютерное устройство, которое применяется для решения широкого спектра задач. Для людей, живущих в современном ритме жизни, данное изобретение является незаменимым. Оно подойдет для студентов, любителей компьютерных игр и лиц различных специальностей (от офисных работников до программистов). Устройство можно брать с собой куда угодно, не переживая о проводах. Выгодно сегодня приобретать поддержанные ноутбуки. Рынок техники данного вида невероятно широк. Нужное решение можно подобрать практически на любой бюджет.

Ключевые аспекты выбора модели

Что сделать грамотный выбор, покупку устройства необходимо проводить строго по определенным параметрам:

  • Особенности корпуса. Современные модели выполнены из прочного, полимерного материала, который прост в уходе. Также можно найти модели из алюминия и другого металла. Они смотрятся эффектно, но будут стоить дороже. Самые дорогие модели выполнены из углеродного волокна. Кроме того, сегодня существует немало моделей с влагозащитным и ударопрочным корпусом. Но они стоят серьезных вложений.Ноутбук б/у желательно выбирать высокого качества.
  • Экран. Ом может быть матовым или глянцевым. Для работы с тексами лучше выбирать матовый вариант, он удобен для зрения. Обратите внимание на разрешение. Для модели с 15 дюймами актуально разрешение 1920 пикселей.
  • Выбор процессора. В этом вопросе не стоит торопиться. Самый востребованные на сегодняшний день бренд –компания Intel. Также отлично зарекомендовал себя такой бренд, как AMD. Число ядер должно быть от 1 до 6. Модели с одним ядром не отличаются хорошее производительностью. Оптимальная частота процессора – от 1ГГц до 3,3ГГц.
  • Подбор видеокарты. Как правило, в ноутбуках она является встроенной. Для игр лучше выбирать решение мощнее. Сегодня широко зарекомендовали себя такие видеокарты, как Nvidia и ATI.
  • Жесткий диск. На нем хранится вся информация. Сегодня в продаже имеются устройства с объемом 120 ГБ до 1 Tb памяти.

Сегодня в интернет-магазине представлен широкий выбор поддержанных ноутбуков. За приемлемую стоимость можно приобрести вполне качественное решение. Современные модели могут автономно функционировать до 15 часов. При покупке модели б/у учитывайте состояние аккумулятора, так как этот элемент изнашивается быстрее всех.

25 февраль 2018 /
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