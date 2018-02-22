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Ремонт или замена двигателя

Ремонт двигателя - одна из самых дорогостоящих процедур, с которыми сталкивается практически каждый автомобилист в Тюмени. Причем, это касается не только иномарок, но и отечественных авто. И заказав новый двигатель, потребуется определенное время, чтобы дождаться его доставки и отказаться на время от вождения авто. В связи с этим, большое значение имеет вовремя связаться со службой для устранения неисправностей двигателя.

Ремонт и замену двигателя в Тюмени следует доверять лишь специалистам. Проводить диагностику и прочие работы самостоятельно - угрожает отказом основных элементов авто, более серьезным и дорогостоящим ремонтом.

Необходимо немедленно позвонить в автосервис в Тюмени в следующих случаях:

  • двигатель автомобиля не запускается должным образом и останавливается;
  • мощность теряется минимум на пятнадцать процентов;
  • топливо потребляется значительно интенсивнее, чем до этого;
  • дым из выхлопной трубы белого, синего, черного цветов;
  • ускорение или восхождение на гору сопровождается металлическим стуком;
  • когда происходит холодный старт, возникает грохот;
  • в авто есть неприятный визг, особенно при высоких оборотах;
  • при холостом и рабочем оборотах громкий стук слышен, а реле давления масла мигает;
  • в автомобиле есть запах горения, масла;
  • даже маленькие нагрузки приводят к сильному перегреву двигателя.

Для того, чтобы двигатель вашего "железного коня" всегда служил вам добросовестно, прогрейте его, при запуске (особенно дизельном), проведите техническое обслуживание, замените масло, фильтры и другое оборудование по окончании срока их эксплуатации, убедитесь, что ничего не выходит из двигателя и он всегда чист, и раз в год привозите машину для диагностики в техцентр.

Но ежедневное вождение с неисправным двигателем способствует тому, что оборудование, наконец, провалится, а сложность ремонта, его стоимость и продолжительность будут значительно выше. С учетом этого, не задерживайте поездку на автосервис. Обращаясь к ним сегодня, вы сможете сохранить личное время и деньги, и забудете обо всех проблемах в двигателе.

22 февраль 2018 /
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