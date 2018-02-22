Цветочные горшки

Постоянный атрибут интерьера жилого или офисного помещений - цветы. Они радуют наши глаза своей привлекательностью, придавая хорошее настроение настроение - просто душа радуется. И разумеется, для них необходимо приобрести подходящий атрибут - горшок. Кажется, что такая непритязательная и незаметная вещь, но требует особого подхода к его выбору.
Существуют следующие правила выбора данных атрибутов:
Горшок должен быть выбран для интерьера. В таком случае, если вы планируете посадить пышное растение, вам понадобится маленький горшок для этого, чтобы он не заслонил привлекательность растения. При посадке простого цветка вы можете спокойно разбавить общий вид, с помощью эксклюзивного горшка.
Идеальная форма данного атрибута круглая, так как наиболее удобно пересадить цветок из него. Кроме того, горшок не должен иметь края, согнутые внутрь.
Горшок должен иметь блюдце, чтобы вода не попадала на пол или подоконник, а достаточно большое дренажное отверстие для слива избыточной воды, чтобы насекомые не запускались, а корни не гнили.
Размер этой ёмкости должен быть таким, чтобы он мог вместить дренаж и достаточно субстрата, а также система корней должна хорошо развиваться.
При пересадке взрослого здорового растения посмотрите на корневую систему. Если он полностью занимает объемом горшка, то новая ёмкость должна быть сделана на два сантиметра больше диаметра. Если растение является взрослым, то его не нужно подвергать частой пересадке, а затем сажать его в горшок, диаметром больше, на три сантиметра.
Если вы разделите растение на несколько мелких, то горшки, таким образом, подбираются меньшего размера.
Когда вы идете в магазин, чтобы купить цветочный горшок, вам заранее надо проанализировать, какой цветок вы посадите там и какой уход нужно ему предоставить. Поэтому, когда вы посадите цветок, который любит влагу, вы можете выбрать горшок выше, но если цветку не нравятся «влажные ноги», тогда вам нужно выбрать емкость с более низким диаметром, чтобы субстрат высыхал.
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