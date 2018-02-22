Умная приставка Smart TV

Телевизоры с функциями Smart TV с каждым днем становятся всё более востребованными. Огромное количество приложений, продуктивное сочетание с Интернетом и прочими полезными технологиями делают смарт тв достаточно функциональным, с большим количеством возможностей. Единственным негативным аспектом таких агрегатов является относительно высокая стоимость. За сравнительно малую цену вы можете купить менее функциональную приставку на андроид, которая предоставляет изображение превосходного качества и хорошо справляется с его прямыми функциями.

И тем самым, потенциальный покупатель всегда сталкивается с уникальным выбором: взять обычный телевизор либо модель смарт TV? Приставка на андроид сегодня является прекрасной альтернативой смарт-телевизорам. Отныне вы можете существенно расширить функциональные и сетевые возможности, без значительных денежных расходов. Смарт-телевизор непосредственно подсоединяется к телевизору и обеспечивает впечатляющий набор функций, включая доступ к Интернету, просмотр медиафайлов.

Всем известно, что Интернет дает вам доступ к информации обо всём на свете: новости, погода, футбольные матчи и многое другое. Не все выпущенные телевизоры имеют такие встроенные функции, и приставка смарт тв андроид замечательно решает эту проблему. Современные телевизионные приставки поддерживают два метода подсоединения к всемирной сети: проводное подключение с использованием Ethernet-порта, либо беспроводного Wi-Fi-подключения. Выбор - за пользователем.

Отныне вам не надо будет покупать фильмы или загружать их на компьютер, а затем писать на внешние носители. Приставка смарт тв андроид освободит вас от надобности переписывать файлы на флеш-накопитель или диск. Вы сможете смотреть медиафайлы на экране телевизора непосредственно с вашего компьютера, сохранив свое время и энергию.

На многих консолях есть встроенный кард-ридер, посредством которых можно работать с картами памяти. А для того, чтобы вводить текст на экран, имеется специальная клавиатура, прилагаемая в комплекте, либо виртуальная, на экране.