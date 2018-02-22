Спорт и Мода

Занятия спортом и физическая активность - это залог благополучия и прекрасного настроения, бодрости. Чтобы добиться высоких результатов от физических упражнений и сделать занятия спортом полезными и приятными, вы должны приобрести наиболее комфортную спортивную одежду. Хорошо, что одежда для тренировок не подвержена тенденциям моды, и поэтому для ее выбора применяются базовые, неменяющиеся параметры. Помимо этого, спортивная одежда, которую вы приобрели, например, в магазине СпортМода в Тюмени, может служить вам довольно долго и всегда быть презентабельной.

Но как правильно выбрать спортивную одежду, никто не знает. Есть несколько рекомендаций, которые помогут вам не затеряться в широком спектре одежды и сделать успешную покупку.

В первую очередь, обратите внимание на материал, из которой выполнены изделия. Он должен быть настолько натуральным, насколько это возможно, впустить воздух и позволить организму дышать. Более того, он должен характеризоваться свойством испарения влаги. Во время интенсивных упражнений потоотделение увеличивается, и если материал очень плотный или изготовлен из синтетики, то пот начнет накапливаться, что вызовет трение, раздражение и дискомфорт, а это, разумеется мешает достижению высоких результатов в спорте. Поэтому надо выбирать спортивную форму из гигроскопичных материалов, чтобы пот быстро испарялся.

Все представительницы прекрасного пола желают выглядеть идеально, в любом месте, в любое время. Всем известно, что во время тренировок тело потеет, а пятна пота, конечно, портят вид. В связи с этим, надо учитывать и то, что цвет материала изменяется, когда на нее попадает влага. Чтобы сделать это, возьмите обычную мокрую губку в течение нескольких секунд, нажмите ее на одежду и посмотрите, как меняется цвет, а затем посмотрите, как быстро пятно исчезает, и ткань возвращается к первоначальному виду.

И разумеется, нужно подобрать одежду по размерам, что гарантирует полный комфорт во время занятий - это относится и для занятий фтнесом в зале, и для зимних видов спорта. А также осмотрите, насколько прочные швы.