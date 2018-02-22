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Ппу трубы

Предварительно спроектированные трубы (предизолированные) представляют собой особый тип изделий, который используется для укладки больших тепловых сетей и систем обогрева, как централизованного, так и автономного типа. Уникальные параметры этих ппу предоставляются не только материалами, из которых они выполнены, но и технической системой управления, которая не используется для других типов труб.

При укладке этих трубопроводов, потери тепла многократно уменьшаются - до двух процентов, что в прошлом было практически невозможным, даже при использовании теплоизоляторов. Ппу трубы - это абсолютно готовая продукция, для которых нет необходимости в дополнительных работах во время установки, что значительно снижает стоимость установки и обслуживания.

Все предварительно изолированные изделия из стали отличаются от других, предназначенных для строительства тепловых сетей со следующими положительными особенностями:

  • Благодаря системе оперативного дистанционного управления, можно будет значительно увеличить прочность и надежность этих труб, сократить все возможные расходы на ремонт многослойных тепловых сетей. Обладают высокой стойкостью к растрескиванию.
  • Они довольно долговечны - могут прослужить до тридцати лет, в то время, как их неизолированные аналоги - не более пятнадцати лет. Это уменьшает финансовые затраты на замену, техническое обслуживание, ремонт.
  • Эта труба уменьшает потери тепла при применении до двух процентов, хотя при прокладке неизолированных труб такие потери довольно высокие - от 25 процентов.
  • Для такого ППУ антикоррозионное покрытие не требуется, поскольку они уже имеют все требуемые характеристики. Благодаря этому вы также можете уменьшить стоимость укладки во много раз.
  • Благодаря гладкой внутренней поверхности, возможность отложений минимальная.

Исходя из вышесказанного, становится ясно, что использовать изолированные трубопроводы является очень целесообразным решением для строительства теплотрасс, поскольку они более современные и недорогие. Их срок службы довольно долгий, что также снижает стоимость ремонта и прочих работ по обслуживанию.

22 февраль 2018 /
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