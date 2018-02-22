Предварительно спроектированные трубы (предизолированные) представляют собой особый тип изделий, который используется для укладки больших тепловых сетей и систем обогрева, как централизованного, так и автономного типа. Уникальные параметры этих ппу предоставляются не только материалами, из которых они выполнены, но и технической системой управления, которая не используется для других типов труб.

При укладке этих трубопроводов, потери тепла многократно уменьшаются - до двух процентов, что в прошлом было практически невозможным, даже при использовании теплоизоляторов. Ппу трубы - это абсолютно готовая продукция, для которых нет необходимости в дополнительных работах во время установки, что значительно снижает стоимость установки и обслуживания.

Все предварительно изолированные изделия из стали отличаются от других, предназначенных для строительства тепловых сетей со следующими положительными особенностями:

Благодаря системе оперативного дистанционного управления, можно будет значительно увеличить прочность и надежность этих труб, сократить все возможные расходы на ремонт многослойных тепловых сетей. Обладают высокой стойкостью к растрескиванию.

Они довольно долговечны - могут прослужить до тридцати лет, в то время, как их неизолированные аналоги - не более пятнадцати лет. Это уменьшает финансовые затраты на замену, техническое обслуживание, ремонт.

Эта труба уменьшает потери тепла при применении до двух процентов, хотя при прокладке неизолированных труб такие потери довольно высокие - от 25 процентов.

Для такого ППУ антикоррозионное покрытие не требуется, поскольку они уже имеют все требуемые характеристики. Благодаря этому вы также можете уменьшить стоимость укладки во много раз.

Благодаря гладкой внутренней поверхности, возможность отложений минимальная.

Исходя из вышесказанного, становится ясно, что использовать изолированные трубопроводы является очень целесообразным решением для строительства теплотрасс, поскольку они более современные и недорогие. Их срок службы довольно долгий, что также снижает стоимость ремонта и прочих работ по обслуживанию.