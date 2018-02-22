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Лекарственные травы

Лекарственные травы нашли широкое применение в народной медицине для лечения многих различных заболеваний. Эффективность натуральных трав подтверждается большим количеством проведенных исследований, в области физиологии, фармакологии, биохимии. Терапевтический эффект лекарственных растений на организм с почти полным отсутствием побочных эффектов позволяет применять их для лечения, как взрослых, так и детей.

На протяжении уже многих столетий, вплоть до сегодняшних дней в медицинской практике используется около двухсот видов трав. Некоторые из них используются в чистом виде или в сочетании с другими видами культур для приготовления целебных настоев, в то время как другие обрабатываются фармакологической промышленностью и, таким образом, становятся основными ингредиентами различных препаратов. При производстве лекарственных веществ используются как дикорастущие, так и пищевые культуры.

Популярность лекарственных трав и их широкое использование порождают предложение неспециализированных поставщиков, которые даже не имеют точного понимания формакологических особенностей лекарственных трав. Потенциальные покупатели должны учитывать, что в составе препаратов, целебных настоев, приготовленных целителями, могут быть взаимоисключающие вещества, которые наоборот, повредят больному. Вот почему нецелесообразно покупать лекарственные травы в неспециализированных торговых точках, на улице, в переходах. Кроме того, в настоящее время многие магазины предлагают достаточный ассортимент целебных средств с точным указанием массы, состава и способов употребления. Каждая аптека, предлагающая лекарственные растения, с прилагаемой лицензией, более надежна, чем продавцы, без сертификатов. В аптеке или в магазине, в прилагаемых инструкциях всегда будет указано, какие заболевания и как лечить теми или иными травами, и в какой дозе их принимать детям и взрослым. Более того, сертифицированные травяные целебные сборы обязательно собраны в экологически чистых регионах.

22 февраль 2018 /
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