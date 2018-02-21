Современная тв-приставка может легко превратить обычный телевизор в многофункциональное устройство. И таким образом, просмотр различных материалов, доступ к Интернету, даже со старого телевизора, станут реальностью. В этом случае нужно приобрести качественную тв приставку. С какими задачами поможет справиться данный прибор, стоит ли покупать ее, какую модель желательно предпочесть?

Внешне телевизионная приставка на андроиде схожа с обычным маршрутизаторм. Так называемые телевизионные коробки относятся к группе стационарных приборов, к которым подключены различные приборы. В настоящее время в продаже вы также можете встретить тв-стики. Внешне они похожи на большую флеш-карту, отличающуюся портативностью, обычно имеет не больше двух USB-выходов.

Доступность интернета в телевизоре всегда является ещё одним преимуществом. Если данная функция отсутствует, то целесообразно использовать смарт-приставку. Чтобы получать удовольствие от просмотра медиафайлов, фильмов, просто подсоедините это миниатюрное устройство к телевизору. Более того, данный агрегат предоставит вам возможность просматривать различные материалы, без предварительной загрузки (в режиме онлайн). Также можно играть в любимые компьютерные игры.

Устройство может легко заменить ПК, ноутбук или прочий гаджет, а также прекрасно справится с воспроизведением файлов, причем, с помощью ввода текста. Данное действие выполняется с использованием виртуальной, подключенной проводной или беспроводной клавиатуры.

ОС Android прекрасно подходит для различных технологий, и тв-приставки не являются исключением. Эта система известна своей открытостью, более низкими требованиями к различным ресурсам, доступным интерфейсом.

Выбор качественной тв-приставки не столь легко, как может показаться, и требует ответственного подхода. Приобретая такое оборудование, необходимо принимать во внимание не только бренд и технические особенности, но и предназначение данного агрегата. Краткий обзор наиболее популярных моделей последнего выпуска - это лишь небольшая информация для облегчения выбора. Либо - можно обращаться к специалистам в этой области.