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Подлокотник для Volkswagen Jetta 6

Подлокотник для Volkswagen Jetta 6 последнего поколения стоит приобрести для вашего автомобиля, ввиду следующих особенностей данного аксессуара:

  • Высококачественная отделка. Используеется высококачественный износостойкий кожзам, имеющий элегантный вид, гипоаллергенный и приятный на ощупь.
  • Солидный дизайн. Подлокотник на Volkswagen Jetta 6 прекрасно вписывается в салон авто, делая его более солидным.
  • Большая вместительность. Внутри данного атрибута имеется коробка для хранения мелочей, которая снабжена звуконепроницаемым материалом, благодаря чему можно избежать грохота и звона от вещей, находящихся в нем во время поездки.
  • Функциональность. С подлокотником на Volkswagen Jetta 6, движение не ухудшается: рычаг ручного тормоза имеет полный ход, сиденья перемещаются и контролируется без труда, ремни безопасности крепятся.
  • Высокий комфорт. Подлокотник для Volkswagen Jetta 6 спроектирован и создан с учетом анатомических особенностей интерьера автомобиля, геометрии стандартного подлокотника, что предоставляет комфорт, при движении на любой отдаленности, уменьшая дискомфорт.
  • Установка, менее чем за минуту, без применения специальных крепежных инструментов с надежной фиксацией в автомобильной консоли Volkswagen Jettа 6.

На сайте https://podlokotnik.net/na-folkswagen-jetta-6.html можно купить данный аксессуар по вполне доступной цене.

Также стоит отметить следующие особенности более подробно:

  • Подлокотник на Volkswagen Jetta 6 разработан, чтобы соответствовать размерам интерьера Volkswagen Jetta 6.
  • Высокопрочная рама (фанера в один сантиметр) выдерживает нагрузку до 140 килограмм.
  • Просторное внутреннее пространство для хранения личных вещей, отделанное акустическим материалом.
  • Подлокотник покрыт эко-кожей (текстурированный материал, имитирующий естественную кожу, не вызывает аллергий, морозоустойчивая).
  • Установка подлокотника на Volkswagen Jetta 6 помогает надежно закрепить его на консоли.
  • Привлекательный дизайн (стиль подчеркивается двумя линиями на подлокотнике).
  • Высокое качество.
  • Полный комфорт.
21 февраль 2018 /
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