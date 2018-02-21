Подлокотник для Volkswagen Jetta 6 последнего поколения стоит приобрести для вашего автомобиля, ввиду следующих особенностей данного аксессуара:
Высококачественная отделка. Используеется высококачественный износостойкий кожзам, имеющий элегантный вид, гипоаллергенный и приятный на ощупь.
Солидный дизайн. Подлокотник на Volkswagen Jetta 6 прекрасно вписывается в салон авто, делая его более солидным.
Большая вместительность. Внутри данного атрибута имеется коробка для хранения мелочей, которая снабжена звуконепроницаемым материалом, благодаря чему можно избежать грохота и звона от вещей, находящихся в нем во время поездки.
Функциональность. С подлокотником на Volkswagen Jetta 6, движение не ухудшается: рычаг ручного тормоза имеет полный ход, сиденья перемещаются и контролируется без труда, ремни безопасности крепятся.
Высокий комфорт. Подлокотник для Volkswagen Jetta 6 спроектирован и создан с учетом анатомических особенностей интерьера автомобиля, геометрии стандартного подлокотника, что предоставляет комфорт, при движении на любой отдаленности, уменьшая дискомфорт.
Установка, менее чем за минуту, без применения специальных крепежных инструментов с надежной фиксацией в автомобильной консоли Volkswagen Jettа 6.
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