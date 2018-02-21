Какой корм нужен для собак

Каждый владелец собак желает, чтобы их питомец был здоровым и веселым, и они стараются, хотя и с трудом, найти время для частых прогулок и игр с ним. Разумеется, им небезразлично и правильное питание собаки, и здесь уже есть серьезный вопрос: каждый раз готовить пищу самому, таким образом, тратя много времени и сил, которые можно потратить на игры или другое времяпрепровождение с собакой, или дать ему готовый корм, который достаточно будет насыпать в чашу за секунду.

Разумеется, многие занятые люди выберут второй вариант. И данное решение будет целесообразно, поскольку современная зооиндустрия предоставляет огромный ассортимент сухих кормов для собак, среди которых, конечно же, есть тот, который прекрасно подойдет для вашего любимца и сохранит его здоровье.

Нет смысла говорить о преимуществах витаминов и минералов, поскольку о них известно всем. И в связи с этим, в сухом корме для собак они обязательно должны присутствовать. Поскольку эти вещества погибают при высоких температурах, то многие производители добавляют в корма витаминно-минеральный комплекс.

Если вы планируете перевести своего любимца на сухой корм или сменить бренд, то вам нужно действовать постепенно. Начните смешивать новую пищу со старой в пропорции от 25 до 75 процентов, через два или три дня, повысить долю нового корма еще на четверть и продолжать, пока питомец целиком не переключится на новый корм. Далее вы должны понаблюдать за реакцией тела собаки еще на две недели.

Симптомом для немедленной смены диеты будет зуд, появление покраснения на внутренней стороне ушей и шерсть начинает осыпаться. Наиболее часто названные симптомы являются показателями пищевой нетерпимости, которую, в основном, вызывает определенный вид мяса. В этом случае вам нужно изменить диету, выбрав сухой корм с иным источником белка.

Если ничего серьезного не случилось с вашим питомцем, и он всё так же, как и раньше жизнерадостный, активный, и его шерсть просто светится - то это означает, что вы правильно подобрали для него сухой корм, который, без сомнения, ему подходит.

Более того, всегда можно консультироваться у ветеринара.