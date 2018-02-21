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В чем особенности капперов и где их найти - рейтинг прогнозистов

По мнению некоторых, в беттинге участвуют две стороны – букмекер и игрок. Такое мнение ошибочно, существует еще и третья сторона – те, кто сделал профессию беттора своим основным способом заработка или каперы России. Они занимаются составлением спортивных прогнозов для остальных игроков. Но кто они: реально профессионалы своего дела как говорит рейтинг капперов, или же являются мошенниками, обманывающие доверчивых игроков и зарабатывающих с этого? Есть составленный рейтинг прогнозистов, который опирается на отзывы других пользователей, а так же личный опыт.

Каппер – кто это?

Данный термин впервые появился еще в далеком 15 веке и в те времена он обозначал корсара (частное лицо), получившим от государства боевой корабль для вооруженного захвата вражеских суден. Говоря проще, пират на службе государства. Только вот какое отношение пират имеет к нашему вопросу – ставкам на спортивные события. Здесь необходимо опираться на следующее определение – частное лицо. Далее проводим следующую аналогию – каппер – это и есть ЧЛ, которому государство (в нашем случае играющие) дало военный корабль (банкроллы) для абордажа вражеского судна (играть в букмекерской конторе с целью получения прибыли). Конечно объяснение несколько аляповатое, но верное. Многие считают капперов спортивными предсказателями. Ведь они могут, как правильно спрогнозировать итог любого футбольного матча, так и вполне успешно распорядится финансами игроков. Ведь получается, что человек, поверивший последнему, доверяет свои деньги. А ведь и такие, которые отдают ему их в доверительное управление. Но многие прогнозисты просто активно следять за новостями и всей информацией о предстоящих матчах на новостых сайтах, к примеру http://football.ua.

Кто может воспользоваться их услугами

Услуги «провидцев» при ставках вполне затребованы, ведь не всякий играющий, особенно неопытный разберется в спортивной и околоспортивной информации. О популярности того или иного капера можно узнать по своеобразному топ рейтингу. На волне этой популярности появилось много мошенников, которые, подделываясь под профессионалов, обирают игроков. Вот несколько советов, по распознаванию профессионала:

  • Мастер обычно известен практически на всех форумах посвященных спорту в качестве успешного;
  • Специалист никогда не будет просить приобрести у него прогноз, а чтобы он принял «правильное» решение вышлет ему «пробник» свих прогнозов. Если профессионал рассылает свои прогнозы бесплатно, то делает это для всех;
  • В блоге проверенного профессионала указывается конкретная информация, никакой саморекламы с крутыми авто и пачками купюр;
  • Знаток сразу указывает размер начальных инвестиций и сколько банк возьмет процентов в 2018. Он выдает краткую и качественную аналитику с рекомендациями по тому, как управлять ИБ. Если каппер начинает разглагольствовать, не говоря ничего конкретного, то в его профессионализме появляются большие сомнения;
  • У любого профессионала имеется некоторое количество постоянных так называемых ставочников. Это игроки, пользующиеся прогнозами только данного капера с положительной прибылью. Узнать о них можно в паблике означенного прогнозиста, достаточно сделать соответствующий запрос по итогам 2017.

Не стоит ждать от профессионалов бесплатных прогнозов, разве что в редких случаях. Они знают цену своим прогнозам на футбол.

21 февраль 2018 /
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