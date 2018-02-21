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Заказ дипломной работы

На последнем курсе обучения в колледже или вузе многие студенты предпочитают заказ дипломной работы бессонным ночам за компьютером. Порой сложно найти подходящую теоретическую базу, произвести расчёты, доказать актуальность исследования. Доверьтесь профессионалам <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->https://vsesdal.com.ua/zakazat-diplomnuju-rabotu/, чтобы со спокойной душой готовиться к экзаменам и получать неподдельное удовольствие от последних месяцев в студенческом статусе.

Тонкости заказа дипломной работы

Прежде чем купить дипломную работу, вам необходимо изучить условия сотрудничества. Они являются более чем выгодными для каждого клиента. Определите, какой объем работы вам понадобится: некоторые студенты заказывают только теоретическую или исследовательскую часть. Многим нравится получать диплом на заказ «под ключ» с готовой презентацией и защитным словом.

Даже если вы учились на «отлично» все эти годы, вам стоит изучить тексты перед защитой, чтобы диплом стал по-настоящему вашим, а вопросы преподавателей не смущали.

Наши специалисты разрабатывают уникальный, актуальный для науки проект. Как правило, диплом состоит из нескольких частей:

  • План проекта, содержание по пунктам
  • Введение с целями и задачами, постановка гипотезы
  • Теоретическая часть из 2-3 глав с подробным изучением методик работы с рассматриваемым объектом
  • Практическая часть с описанием объекта исследования, а также подробный анализ темы
  • Заключение с выводами по дипломному проекту, подтверждение гипотезы
  • Библиография с более чем 25 источниками (рассматриваются не только печатные издания, но и, журналы, сайты, научные статьи)
  • Приложение с таблицами, графиками, диаграммами, дополнительными материалами

При необходимости, наши специалисты могут разработать подробный план, подготовить защитное слово и презентацию. Текст оформляется в соответствии с требованиями вуза. Мы можем отправить распечатанную дипломную в переплете. В Харькове действует курьерская и почтовая доставка.

Условия заказа дипломной работы

Стоимость диплома под заказ определяется на стадии оформлении заказа и не меняется по ходу. Узнать цену вы можете, заполнив небольшую анкету. В ней укажите входные данные, приложите имеющиеся наработки и файлы. Менеджер произведет расчёт и отправит его вам в виде SMS или на электронную почту.

Если цена устраивает – оплатите 50% диплома, и автор приступит к написанию.

Чтобы написать дипломную работу на заказ, требуется от нескольких месяцев до 14 дней, в случае срочного оформления. Да, цена возрастет, но качество останется на высоте, даже в сжатые сроки.

Ваш проект пишут профильные специалисты, имеющие статус аспиранта, кандидата наук. В штате имеются действующие преподаватели вузов, которые не понаслышке знают, какой должна быть идеальная работа.

Преимущества vsesdal.com.ua при заказе дипломного проекта

Заказ дипломной работы на сайте имеет массу преимуществ:

  • Заказать проект очень легко – просто заполните анкету.
  • Специалисты сразу же берутся за дело. Можно получить готовый проект одним файлом, или же запросить получение по частям, для согласования с научным руководителем.
  • Можно заказать написание диплома «под ключ», чтобы быть полностью подготовленным к защите.
  • Мы проверяем уникальность – она всегда соответствует требованиям (от 70 до 100%).
  • На сайте действует гибкая ценовая политика – производятся индивидуальные расчёты под вашу специальность и тему.

Заказ дипломной работы – это спасение для тех, кто подыскивает вакансии, строит семью или закрывает хвосты на последних курсах. Вам не нужно сидеть над учебниками в поисках озарения – доверьте диплом профессионалам и спите спокойно!

21 февраль 2018 /
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