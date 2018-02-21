На последнем курсе обучения в колледже или вузе многие студенты предпочитают заказ дипломной работы бессонным ночам за компьютером. Порой сложно найти подходящую теоретическую базу, произвести расчёты, доказать актуальность исследования. Доверьтесь профессионалам <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->https://vsesdal.com.ua/zakazat-diplomnuju-rabotu/, чтобы со спокойной душой готовиться к экзаменам и получать неподдельное удовольствие от последних месяцев в студенческом статусе.

Тонкости заказа дипломной работы

Прежде чем купить дипломную работу, вам необходимо изучить условия сотрудничества. Они являются более чем выгодными для каждого клиента. Определите, какой объем работы вам понадобится: некоторые студенты заказывают только теоретическую или исследовательскую часть. Многим нравится получать диплом на заказ «под ключ» с готовой презентацией и защитным словом.

Даже если вы учились на «отлично» все эти годы, вам стоит изучить тексты перед защитой, чтобы диплом стал по-настоящему вашим, а вопросы преподавателей не смущали.

Наши специалисты разрабатывают уникальный, актуальный для науки проект. Как правило, диплом состоит из нескольких частей:

План проекта, содержание по пунктам

Введение с целями и задачами, постановка гипотезы

Теоретическая часть из 2-3 глав с подробным изучением методик работы с рассматриваемым объектом

Практическая часть с описанием объекта исследования, а также подробный анализ темы

Заключение с выводами по дипломному проекту, подтверждение гипотезы

Библиография с более чем 25 источниками (рассматриваются не только печатные издания, но и, журналы, сайты, научные статьи)

Приложение с таблицами, графиками, диаграммами, дополнительными материалами

При необходимости, наши специалисты могут разработать подробный план, подготовить защитное слово и презентацию. Текст оформляется в соответствии с требованиями вуза. Мы можем отправить распечатанную дипломную в переплете. В Харькове действует курьерская и почтовая доставка.

Условия заказа дипломной работы

Стоимость диплома под заказ определяется на стадии оформлении заказа и не меняется по ходу. Узнать цену вы можете, заполнив небольшую анкету. В ней укажите входные данные, приложите имеющиеся наработки и файлы. Менеджер произведет расчёт и отправит его вам в виде SMS или на электронную почту.

Если цена устраивает – оплатите 50% диплома, и автор приступит к написанию.

Чтобы написать дипломную работу на заказ, требуется от нескольких месяцев до 14 дней, в случае срочного оформления. Да, цена возрастет, но качество останется на высоте, даже в сжатые сроки.

Ваш проект пишут профильные специалисты, имеющие статус аспиранта, кандидата наук. В штате имеются действующие преподаватели вузов, которые не понаслышке знают, какой должна быть идеальная работа.

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