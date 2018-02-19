Светоотражающая пленка для растений

В последние годы, при выращивании растений в комнатных условиях используют светорассеивающие или отражающие пленки. Ведь, как известно, отсутствие света отрицательно влияет на внешний вид и вкус растений. Такие пленки могут иметь специальное покрытие из фольги, благодаря чему световой поток отражается и распространяется по центральной, затененной части растений.

Такой свет повышает эффективность фотосинтеза, процесс, жизненно важный для питания растительных клеток, образование достаточного количества хлорофилла и микроэлементов.

Более того, светоотражающая пленка требуется для защиты растений от сфокусированных световых потоков, которые могут вызывать ожоги на листьях. Разумеется, вы можете попробовать использовать обычную фольгу, предлагаемую в продаже в рулонах, однако изгибы и перегибы ее поверхности, хотя и отражающие, но не рассеивающие, но фокусируют свет на непредсказуемые углы, что также может способствовать ожогам на листьях.

Более того, чтобы избежать такого эффекта, светоотражающие пленки имеют особое металлическое опрыскивание или специальную фактурированную поверхность с, образно говоря, алмазным рассеиванием. Рельефная фактура этой пленки для растений отражает свет под разными углами, перенаправляет и далее продуктивно рассеивает свет.

Стоит также сказать, что названные отражающие пленки абсолютно непрозрачны и изготовлены из материалов, отражающих инфракрасное излучение, и перенаправляют их на гроурум. Они актуальны для устранения горячих точек в помещении, то есть они не фиксируются приемниками тепла, а отраженное тепло предоставляет дополнительный нагрев для рассады.

В настоящее время в продаже предлагаются и иные типы отражающих и рассеивающих свет пленок по разным расценкам, которые вы можете купить за довольно приемлемые цены, с оперативной доставкой. Все пленки имеют защитное покрытие, которое предотвращает образование ржавчины и предоставляют износостойкость материала, изготовлены из экологичных пищевых материалов и поэтому совершенно безопасны для растений. Таким образом, далее вы сможете собрать обильный урожай