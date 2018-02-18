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ИТ-аутсорсинг

За последние годы IT-аутсорсинг прочно укоренился в экономической деятельности сообщества и отношениях в бизнесе. Применение сторонних служб для решения проблем в обширном спектре ИТ можно назвать тенденцией сегодняшнего дня.

К основным преимущества IT-аутсорсинга относится:

  • Высокое качество услуг, при сравнительно меньших затратах.
  • Способность одной компании решать все требуемые задачи для создания и обслуживания IT-инфраструктуры.
  • Абонентские услуги в области IT облегчают возможные беспокойства по поводу компьютеров, ПО, информационной безопасности и обновлений.
  • Непрерывность обслуживания.

IT-аутсорсинг - это отказ от найма компьютерных и IT-специалистов в персонал организации и приглашение сторонних специалистов либо на один раз, либо на постоянной основе.

IT-компания строит свой бизнес для расширения сферы услуг и за счет немалой постоянной клиентуры, получает возможность улучшить и снизить стоимость услуг.

Специалисты аутсорсеры регулярно занимаются разнообразным оборудованием и практическими случаями обслуживания и ремонта.  Например, можно заказать эти услуги на сайте sltns.ru - здесь работают только опытные специалисты.

Системный администратор вашей фирмы может заболеть, и поэтому вы вынуждены будете пригласить кого-то извне. И у аутсорсинговой компании всегда есть много специалистов для замены.

В идеале сервисная компания должна быть выбрана на стадии проектирования и создания IT-инфраструктуры фирмы.

Именно с этим всеобъемлющим подходом вы можете получить максимальную отдачу от IT-аутсорсинга. Данная услуга в этом подходе начинает рассматривать компанию, как своего ребенка или личный филиал. Разумеется, уровень обслуживания будет намного выше, чем при однократном звонке на ремонт.

Сервисная компания заинтересована в получении платежа не за количество проводимых ремонтных работ, а за бесперебойную работу оборудования и ПО, которое контролируется. Но в то же время, приглашенный специалист заинтересован в том, чтобы у компании-клиента всё время что-то выходило из строя, чтобы получать деньги.

18 февраль 2018 /
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