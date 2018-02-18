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Апостиль и легализация

Если вы планируете уехать в другую страну, для учебы или работы или для каких-нибудь иных целей, вы обязательно столкнетесь с надобностью легализации документов.

Данная процедура представляет собой совершение ряда конкретных формальных процедур, предоставления юридической силы документа на территории иной страны. Окончательным итогом процесса легализации документа, выданного в пределах одного государства, является возможность подачи его в официальные инстанции другого. Иначе говоря: легализация необходима для обеспечения того, чтобы ваш документ, выпущенный, например, в РФ, действовал в пределах другой страны.

Сущность легализации заключается в подтверждении авторитета, подлинности подписи, штампа должностного лица, предоставившего этот документ.

Легализация актуальна для документов об образовании (диплом, сертификат и прочие), гражданский статус (метрика, заключение о браке и прочие), доверенности, судебные решения по гражданским, уголовным делам, справки из налоговой инспекции, о праве собственности, о регистрации товарной марки, об уплате единого налога и прочего.

Для оформления консульской легализации документы для начала удостоверяются Министерством юстиции (иногда в Министерстве здравоохранения или образования), а потом в Министерстве иностранных дел. И лишь потом - в отдел легализации консульства страны, для которой они легализованы.

Заказать услуги по апостилированию и легализации можно на сайте https://www.leo-davinci.ru/uslugi/zaverennyi/apostille/. Здесь переведут документы потенциальных заказчиков, предоставят нотариусу и сами подадут на легализацию в соответствующие инстанции.

Сущность консульской легализации заключается в установлении и подтверждении подлинности подписей на документах, их соблюдении законов принимающего государства консула (например, законов РФ, если консульство располагается в пределах нашей страны). Для консульской легализации в России требуется первоначальный документ и нотариальная доверенность от лица, на имя которого выдан.

Для некоторых стран нет надобности в легализации.

18 февраль 2018 /
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