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Преимущества японского кроссовера Nissan X-Trail

Японский кроссовер Nissan X-Trail приобрел значительную популярность в Украине, благодаря тому, что он отличается высокой надежностью, превосходными техническими характеристиками, роскошным дизайном.

Сборка имеет высокое качество, материалы отделки салона - тоже хорошего качества. Двери открываются под углом в семьдесят семь градусов, что предоставляет комфортную посадку и высадку пассажиров.

Система Hands-Free функционирует так: если у владельца автомобиля есть ключ в кармане, то достаточно будет поднести руку к замку багажника, и электропривод будет работать, дверь автоматически откроется.

Сиденья второго ряда перемещаются вперед и назад, а спины сгибаются, и из-за этого пространство для багажа может немного увеличиться.

На задней двери есть электрический привод для открытия замка, в багажном отделении есть две полки, благодаря чему тут можно разместить груз в два яруса.

На заднем сидении пассажиры не будут в тесноте: заднее сиденье настолько велико, что даже очень высокий человек будет иметь некоторое пространство над головой, а колени не опираются на переднее сиденье.

В середине пола сзади нет туннеля, и все три пассажира расположены в комфорте.

Автовладельцы Nissan X-Trail оставляют множество обзоров, отмечают плюсы и минусы данной модели.

Очевидными преимуществами этого японского кроссовера являются:

  • просторный салон с комфортными сидениями;
  • безупречная управляемость автомобиля;
  • высококачественная шумоизоляция;
  • привлекательный дизайн;
  • высокая надежность транспортного средства;
  • комфорт и «заряд» в любой конфигурации.

Есть также недостатки, отмеченные владельцами X-Trai - например, большинству не нравится низкий передний свес, что негативно влияет на проходимость. Также многие отмечают и типичный недостаток японских авто - слабое лакокрасочное покрытие - оно легко царапается и расщепляется.

Изоляция шума на X-Trail стала лучше, однако все же есть владельцы автомобилей, жалующиеся на шум в салоне, при езде на высокой скорости.

Но в то же время, автовладельцы утверждают, что этот японский кроссовер стоит своих денег.

17 февраль 2018 /
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