Преимущества японского кроссовера Nissan X-Trail
Японский кроссовер Nissan X-Trail приобрел значительную популярность в Украине, благодаря тому, что он отличается высокой надежностью, превосходными техническими характеристиками, роскошным дизайном.
Сборка имеет высокое качество, материалы отделки салона - тоже хорошего качества. Двери открываются под углом в семьдесят семь градусов, что предоставляет комфортную посадку и высадку пассажиров.
Система Hands-Free функционирует так: если у владельца автомобиля есть ключ в кармане, то достаточно будет поднести руку к замку багажника, и электропривод будет работать, дверь автоматически откроется.
Сиденья второго ряда перемещаются вперед и назад, а спины сгибаются, и из-за этого пространство для багажа может немного увеличиться.
На задней двери есть электрический привод для открытия замка, в багажном отделении есть две полки, благодаря чему тут можно разместить груз в два яруса.
На заднем сидении пассажиры не будут в тесноте: заднее сиденье настолько велико, что даже очень высокий человек будет иметь некоторое пространство над головой, а колени не опираются на переднее сиденье.
В середине пола сзади нет туннеля, и все три пассажира расположены в комфорте.
Автовладельцы Nissan X-Trail оставляют множество обзоров, отмечают плюсы и минусы данной модели.
Очевидными преимуществами этого японского кроссовера являются:
- просторный салон с комфортными сидениями;
- безупречная управляемость автомобиля;
- высококачественная шумоизоляция;
- привлекательный дизайн;
- высокая надежность транспортного средства;
- комфорт и «заряд» в любой конфигурации.
Есть также недостатки, отмеченные владельцами X-Trai - например, большинству не нравится низкий передний свес, что негативно влияет на проходимость. Также многие отмечают и типичный недостаток японских авто - слабое лакокрасочное покрытие - оно легко царапается и расщепляется.
Изоляция шума на X-Trail стала лучше, однако все же есть владельцы автомобилей, жалующиеся на шум в салоне, при езде на высокой скорости.
Но в то же время, автовладельцы утверждают, что этот японский кроссовер стоит своих денег.
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