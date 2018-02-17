Лидер в рейтингах мировой безопасности автомобилей

Автомобили Subaru на сегодняшний день пользуются высоким спросом среди автомобилистов нашей страны. Эти японские автомобили отличаются высоким качеством сборки. В Киеве в настоящее время купить эти транспортные средства можно во многих автоцентрах. Вы можете встретить немало выгодных предложений, и если нет достаточно средств, то всегда можете взять в рассрочку.

Преимущества автомобилей Subaru включают следующие:

Безопасность. Ведущие эксперты дали этому автомобилю наиболее высокие баллы. Subaru - это лидеры в рейтингах мировой безопасности, основанные на результатах краш-тестов. Автомобилист, который за рулем этой машины, может не беспокоиться о себе и своих пассажирах.

Постоянный полный привод. Благодаря этому преимуществу, тяговое усилие эффективно распределяется по всем четырем колесам. Автомобиль имеет устойчивую тягу на любой дорожной поверхности и при различных условиях езды. На высоких скоростях он показывает превосходную стабильность и управляемость. Езда на Subaru доставляет истинное наслаждение.

Горизонтально противоположный двигатель. Он имеет малую общую высоту, чем иные механизмы. Благодаря этому можно снизить центр тяжести транспортного средства. Скорость реагирования на управление в такой машине увеличивается.

Симметричный привод. Вместе с уникальным двигателем он делает движение очень стабильным.

Трехлетняя гарантия. А на кузов машины предоставляется гарантия от производителя на двенадцать лет.

Почти на протяжении двадцати лет автомобили этого бренда являются победителями на чемпионатах мира по ралли.

Передовые технологии, по которым производят элементы шасси, трансмиссии и двигатели. Данная компания применяет лишь собственное развитие. Она не приобретает готовые технологии у иных производителей.

Автомобили Subaru также считаются отличными буксирами. Они обладают полным приводом, близко размещенный центр тяжести, высокий крутящий момент.

Транспортные средства Subaru очень мощные и внешне привлекательные. Его наличие указывает на высокий статус автовладельца.