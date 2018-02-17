» » Лидер в рейтингах мировой безопасности автомобилей

Лидер в рейтингах мировой безопасности автомобилей

Автомобили Subaru на сегодняшний день пользуются высоким спросом среди автомобилистов нашей страны. Эти японские автомобили отличаются высоким качеством сборки. В Киеве в настоящее время купить эти транспортные средства можно во многих автоцентрах. Вы можете встретить немало выгодных предложений, и если нет достаточно средств, то всегда можете взять в рассрочку.

Преимущества автомобилей Subaru включают следующие:

  • Безопасность. Ведущие эксперты дали этому автомобилю наиболее высокие баллы. Subaru - это лидеры в рейтингах мировой безопасности, основанные на результатах краш-тестов. Автомобилист, который за рулем этой машины, может не беспокоиться о себе и своих пассажирах.
  • Постоянный полный привод. Благодаря этому преимуществу, тяговое усилие эффективно распределяется по всем четырем колесам. Автомобиль имеет устойчивую тягу на любой дорожной поверхности и при различных условиях езды. На высоких скоростях он показывает превосходную стабильность и управляемость. Езда на Subaru доставляет истинное наслаждение.
  • Горизонтально противоположный двигатель. Он имеет малую общую высоту, чем иные механизмы. Благодаря этому можно снизить центр тяжести транспортного средства. Скорость реагирования на управление в такой машине увеличивается.
  • Симметричный привод. Вместе с уникальным двигателем он делает движение очень стабильным.
  • Трехлетняя гарантия. А на кузов машины предоставляется гарантия от производителя на двенадцать лет.
  • Почти на протяжении двадцати лет автомобили этого бренда являются победителями на чемпионатах мира по ралли.
  • Передовые технологии, по которым производят элементы шасси, трансмиссии и двигатели. Данная компания применяет лишь собственное развитие. Она не приобретает готовые технологии у иных производителей.
  • Автомобили Subaru также считаются отличными буксирами. Они обладают полным приводом, близко размещенный центр тяжести, высокий крутящий момент.

Транспортные средства Subaru очень мощные и внешне привлекательные. Его наличие указывает на высокий статус автовладельца.

17 февраль 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Автомобили Lexus
Хочу все знать

Автомобили Lexus

Сегодня на автомобильном рынке в Украине просто полно разнообразных моделей. Казалось бы, что всё, что доступно, может удовлетворить потребности каждого владельца автомобиля, какими бы капризным и
Автомобильный концерн Citroen
Хочу все знать

Автомобильный концерн Citroen

Автомобили Ситроен, известные во всём мире, отличаются конструктивными и техническими особенностями. Citroën на сегодняшний день стремится максимизировать идеальное соотношение цена / качество,
Выбираем надежного автодилера
Хочу все знать

Выбираем надежного автодилера

Практически каждый человек, который сталкивается с проблемой покупки личного "железного коня", старается найти вариант, который позволяет ему не беспокоиться об устранении неисправностей, а также
Автосервис BMW в Москве
Хочу все знать

Автосервис BMW в Москве

Ремонт автомобилей BMW - это довольно трудоемкий процесс. В конце концов,  автомобили от данного немецкого бренда с каждым новым поколением становятся все более усовершенствованными.
Появление автомобилей
Хочу все знать

Появление автомобилей

Современный человек передвигается на транспорте. Сейчас уже сложно себе представить, что когда-то транспорта не существовало. 
Самые безопасные автомобили в мире
Хочу все знать

Самые безопасные автомобили в мире

Важно знать, что делает авто безопасным, и какое место в нём считается наиболее безопасным. Существует рейтинг автомобилей, составленный по такому важному показателю, как безопасность.Что делает
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Внедрение в украинскую образовательную систему норм Финляндии?Эротический массаж можно ли считать изменой?Какой букет подарить любимой на День Святого Валентина?Бесплатно слушать музыку в «Вконтакте» - возможно ли это?Открытие новой букмекерской конторы – новые возможности для игроковБонги для куренияЗаработок на инвестициях в интернетеПреимущества и недостатки искусственной кожи


Свежие Статьи
Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+