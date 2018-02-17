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В чем заключается популярность Nissan Qashqai

Покупка нового автомобиля - это торжественный случай, и если вы желаете приобрести nissan qashqai, не сомневайтесь, потому что этот семейный кроссовер имеет много преимуществ. Автомобиль данной марки уже давно не нужно никому представлять, потому что с тех пор, как он появился на отечественном рынке и по сегодняшний день,  пользуется немалым спросом среди наших соотечественников. Он прекрасен также для передвижения в городских и загородных условиях.

Конструкторы данного автоконцерна упорно трудились на славу, создавая автомобиль, который выделяется в потоке своим стильным видом. Длинный капот, наклонная крыша, гладкие линии кузова подчеркивают индивидуальность, а большие колесные арки и двадцатисантиметровый зазор указывают на динамичный характер "железного" коня. Массивный задний бампер дает вам ощущение полной безопасности - причем, не только водителям, но и пассажирам. Qashqai сочетает в себе преимущества компактного внедорожника. Qashqai можно приобрести в Киеве у любого автодилера - например, посетив автосалон http://nissan-vidi.com.ua/models/crossover/qashqai/.

 

Интерьер данного автомобиля довольно просторный, хотя он «отказался» от большого количества пространства, разделяющего на две половины консольный салон. Внутренняя отделка выполнена из высококачественных материалов, приятных на ощупь. Сюда можно отнести ткань (кожу) для обивки сидений и пластик для отделки консоли. Кнопки и рычаги управления автопараметрами сконцентрированы в удобных участках для водителя. В общем, дизайн интерьера Qashqai практичный, без излишеств.

Мощный двигатель позволяет транспортному средству данной марки быстро набирать скорость, и передача функционирует плавно, хотя вариатор не дает возможность резко начать, как хотят некоторые драйверы. Подвеска обладает прекрасными параметрами, она довольно удобна и скрывает шероховатость поверхности дороги. Отличный обзор и высокая подгонка позволяют автомобилисту видеть остальных участников передвижения. Оптимальная маневренность и оперативно реагирующее рулевое управление приводит к скорому перемещению кроссовера на оживленных городских трассах.

При наличии предпочитаемых цветов и оборудования вы можете вернуться домой, после оплаты, на стильном новом кроссовере.

17 февраль 2018 /
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