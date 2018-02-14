Устройство двигателя автомобиля

Ни один автомобиль не может функционировать без двигателя. Данное устройство является сердцем машины, и стоит оно дорого. Самый распространённый вариант на данное время – это мотор внутреннего сгорания. Несмотря на множество деталей, устройство двигателя не сложное. Чтобы детально ознакомиться с оборудованием, достаточно посмотреть на двигатель в разрезе.

Общее устройство

Самые главные составляющие любого двигателя – поршень и цилиндр. Цилиндр необходим для того, чтобы преобразовывать тепловую энергию в механическую. Именно благодаря этому и обеспечивается движение автомобиля. Сложно поверить, но всего за одну минуты данный процесс повторяется несколько сотен раз. Такой процесс позволяет коленчатому валу вращаться беспрерывно.

В двигателе автомобиля находится несколько важных механизмов, которые участвуют в переработке энергии:

газораспределительная система;

кривошипно-шатунная система.

Кроме этого в автомобильном двигателе находятся питающие, охлаждающие механизмы, а так же системы зажигания, пуска и смазки. Если говорить проще, двигатель состоит из целого комплекса систем, обеспечивающих работу машины.