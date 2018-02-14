Какой пол сделать в гараже

Многие автолюбители при оформлении гаража сталкиваются с небольшой проблемой, они не знают, каким образом лучше всего оформит пол. Чтобы правильно выбрать напольное покрытие необходимо учитывать:

наличие смотровой ямы;

конструкцию гаража;

Температуру внутри помещения.

Для начала необходимо определиться с типом напольного покрытия. В данном случае можно обратит внимание на garage flooring, сделать это можно на сайте seqflooring.com.au.

Выбор напольного покрытия

Выбор покрытия зависит от качества грунта, расположения гаража и климатических условий. Самый простой и бюджетный вариант – это земляной пол. В этом случае достаточно выровнять и утрамбовать почву.

Вполне долговечный и прочный вариант – это использование гравия. Его просто насыпают на землю и утрамбовывают. Вариант недорогой и практичный. Намного дороже залить бетонную стяжку. Данный вариант считается самым распространённым. В этом случае можно монтировать смотровую яму и подвал.

Кроме этого, можно монтировать пол из дерева плитки и камня. Конечно, предварительно придётся залить стяжку. В этом случае напольное покрытие будет выглядеть более привлекательным.