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Как используются слинги

На данный момент можно приобрести огромное количество качественных и практичных детских колясок, однако, многие женщины часто носят ребёнка на руках. Чем чаще женщина это делает, тем теснее связь между мамой и ребёнком. Именно для этого и используются слинги.

Просто носить ребёнка на руках неудобно. Постепенно у мамы устают руки, и попутно заниматься другими делами просто невозможно. Использование слинга помогает решить эту проблему. Ребёнок всегда будет около матери, которая в это время может:

  • ехать в общественном транспорте;
  • готовить еду;
  • заниматься рукоделием;
  • совершать покупки;
  • убирать дома и прочее.

Описание изделия

Слинг представляет собой лоскутную переноску для детей. Сейчас данное изделие модифицируют, дополняют различными крепежами, сидениями. Каждый производитель старается изготовить максимально прочное, экологически безопасное, антиаллергенное изделие. К тому же товар должен иметь привлекательный вид.

Современные слинги используются для переноса детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Между собой они отличаются по виду ткани, способу намотки и размеру. Слинг может представлять просто лоскут ткани, а может иметь специальные крепежи. Некоторые модели дополнительно имеют встроенные сидения.

14 февраль 2018 /
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