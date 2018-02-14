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Кремация домашних животных

Когда человек заводит домашнее животное, он должен морально подготовиться к тому, что любимый питомец рано или поздно уйдёт из жизни. Животное живёт намного меньше человека, поэтому такой трагедии не избежать. Кремация животных – это возможность достойно похоронить домашнего любимца.

Описание процедуры

Многие предпочитают хоронить животное традиционными способами, и даже слышать не желают о кремации. Однако, данная процедура обладает несколькими важными преимуществами:

  • Во-первых, не нужно плакать, нервничать и беспокоиться, закапывая животное в землю. Кремация проходит намного проще.
  • Во-вторых, можно не беспокоиться о том, что человек и окружающие люди могут заразиться опасными заболеваниями. Если питомец перенёс инфекционное заболевание, кремация обезопасит окружающих людей от заражения.
  • В-третьих, процедура позволяет достойно проститься с любимым питомцем, не помещая его в землю, где он будет разлагаться.

После кремации человек может хранить прах любимого животного дома. Тем самым питомец всегда будет находиться рядом с человеком, даже после смерти. Сама процедура представляет собой сжигание мёртвого тела животного. Процедуру, как правило, проводят в частных ветеринарных клиниках.

14 февраль 2018 /
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