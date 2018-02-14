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Как выбрать мужские трусы?

Мужское нижнее бельё, это не только элемент гардероба, это ещё и залог мужского здоровья. Представители мужского пола редко уделяют этой детали пристальное внимание, и порой приобретают некачественное тесное бельё, и в результате испытывают большой дискомфорт.

Инструкция

Чтобы правильно выбрать мужские трусы, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:

  • При выборе белья стоит выбирать такую модель, в которой мужчине не будет слишком парко, но, в то же время, и не будет прохладно.
  • Конечно, стоит учитывать возраст мужчины, ведь с годами форма половых органов может слегка меняться, а значит, бельё должно адоптироваться под эти изменения. Чем старше мужчина, тем свободнее должно быть бельё, которое не должно повышать температуру.
  • С точки зрения поддержания оптимальной температуры и комфорта, лучше всего для мужчин подходят боксеры или семейные трусы.
  • В зимнее время многие мужчины отдают предпочтения завышенным моделям, их называют боди. Такое бельё удобное, комфортное, практичное. Зимой в них тепло, но не душно.
  • Конечно, лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, ведь синтетика не дышит, и может вызывать аллергию и раздражение. К тому же, бельё должно содержать минимальное количество швов.
14 февраль 2018 /
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