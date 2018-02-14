Удивительный Бирючий остров

Бирючий остров – это прекрасная заповедная зона в Кирилловке. Многие люди мечтают по достоинству оценить местную природу, ведь замечательный морской пейзаж заслуживает особенного внимания. В то же время начинающие путешественники хотят предварительно оценить обстановку в заповедной зоне и понять, насколько безопасным и приятным обещает быть путешествие, поэтому видео трансляция завоевывает многочисленные просмотры. По веб камере можно увидеть красивые пляжи и морские красоты, но лучше всего смотреть трансляцию в дневное время, когда всю местность удастся внимательно осмотреть.

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Бирючий остров – это «изюминка» Кирилловки, которая может быть по достоинству оценена даже искушенными туристами.