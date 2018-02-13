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Цистит при беременности

Во время беременности тело женщины имеет повышенную нагрузку. Цистит считается общей женской проблемой, и он более острый для будущих мам, поскольку прием антибиотиков и прочих препаратов в этот счастливый период жизни крайне нежелателен.

Цистит при беременности - довольно распространенное заболевание. Большинство женщин в интересном положении почти все девять месяцев жалуются на время от времени, возникающие резисты и обострения. Однако, если вовремя начать лечение, то можно будет в скором времени избавиться от этого заболевания.

Симптомы данной болезни, при беременности зависят в первую очередь от её формы. Острому периоду свойственно появление быстрого и болезненного мочеиспускания. В связи с этим есть определенная угроза протеканию беременности.

У будущих мам с симптомами цистита могут жаловаться и на следующее:

  • повышенная температура;
  • недержание мочи;
  • боли в мышцах;
  • головные боли;
  • моча мутного цвета;
  • общая слабость тела.

У некоторых женщин в интересном положении цистит всегда обостряется в первом триместре. Однако, стоит сказать, что симптомы данного заболевания далеко не всегда подтверждают зачатие. Для этого существуют и иные проверенные способы. Обязательно надо посетить гинеколога.

Первый триместр беременности является наиболее опасным. Беременность должна быть подтверждена, и надо незамедлительно начать лечение цистита. Это заболевание не противостоит зачатию, даже если оно имеет обостренную форму. Но чем скорее вы узнаете о концепции, тем лучше. Не принимайте сильнодействующие медикаменты, если вы считаете, что ожидаете ребенка. Даже на первый взгляд, безвредные лекарства могут негативно влиять на плод и на его развитие. В руководстве противопоказания назначаются для каждого лекарства.

Но перед планированием беременности пройдите лечение. Рекомендуется пройти анализы на скрытые инфекции. Цистит довольно часто встречается на фоне иных заболеваний, включая венерических патологий, которые могут усложнить течение беременности, спровоцировать роды раньше срока и различные аномалии развития плода.

13 февраль 2018 /
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