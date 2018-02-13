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Котлы Lemаx

Выбор котла, подходящего по цене и техническим. эксплуатационным характеристикам, довольно сложно выполнить в настоящее время. В продаже предлагается немалое количество иностранных и отечественных компаний-производителей, каждый из которых имеет широкий ассортимент газовых котлов, различающиеся по своим особенностям, дизайну и прочим параметрам. Однако, если вы сосредоточитесь на доступности и на оптимальном сочетании стоимости/ качества, тогда прежде всего стоит обратить внимание на отечественных производителей. Газовый котел Lemax уже на протяжении многих лет является одним из лидеров на рынке оборудования для обогрева, поэтому его следует подробно рассмотреть.

Одноконтурные котлы доступны во всех сериях котлов напольной установки. Прекрасно справляется с обогревом жилища, предлагается по относительно низкой стоимости по сравнению с зарубежными аналогами. В случае надобности горячей воды, подключается внешний котел с косвенным нагревом. Предварительно необходимо предоставить такую возможность и выбрать устройство с пропускной способностью выше, чем необходимо для отопления дома.

Двухконтурные котлы бывают и со стальными отдельными теплообменниками. Благодаря этому, можно получить неограниченное количество горячей воды без надобности долго ждать, пока она не прогреется. Использование тепла от сжигания газа делает ГВС из котла намного дешевле, чем централизованное горячее водоснабжение или эксплуатация электрического агрегата.

Специалисты Lemax проектируют макеты газовых котлов и корпусов, а также разрабатывают инструкции по пользованию. Кроме того, регулярно пополняется перечень сервисных центров и собственных торговых точек для отопительного оборудования. В связи с этим Lemax уже лидирует по количеству реализованных моделей газовых котлов для обогрева жилых и рабочих объектов.

Котлы Lemаx, купить которые можно на сайте http://lemax-kotel.ru/, не только завоевали лидирующие места в сфере продаж. Они отлично проявляют себя в отечественных реалиях и учитывают особенности системы распределения газа, качества воды и прочего. Сочетание стоимости и качества выше, чем у большинства зарубежных аналогов.

13 февраль 2018 /
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