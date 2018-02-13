Достопримечательности Москвы через веб камеры

Веб-камеры в Москве в реальном времени транслируют ситуации на улицах многих районов нашей столицы. Передачи с московских веб-камер бесплатны, обычно доступны, в основном беспроводные, без звука, а иногда они могут быть недоступны для просмотра по техническим причинам.

Видения Москвы в режиме онлайн заинтересуют практически всех, кто впервые прибудут в столицу или захотят посмотреть на уже знакомые им территории под новым углом. Другой способ использования камер города - получить данные о погоде: просто выберите высококачественное видео, и вы увидите, насколько прогнозы аналогичны реальности.

Виртуальная съемка на столичных станциях метро не выполняется. Таким же образом - на вокзалах тоже отсутствуют веб-камеры. Но некоторые столичные камеры предоставляют вам возможность рассмотреть панорамы проспектов, переулков и площадей Москвы, недалеко от выходов метро, у которых они установлены.

Хотя несколько онлайн-камер уже имеются в Останкинской башне (на разных высотах), их видео не равнозначно с посещением смотровой площадки. И качество трансляции не так часто позволяет нам понять, какова погода на данный момент.

Многие веб камеры Москвы не видят индивидуальных достопримечательностей и просторных зон, но они делают наблюдения на улицах столицы. Эти наблюдения в режиме онлайн интересны для водителей, которые хотят видеть какова ситуация на столичных дорогах в дополнение к интернет-пробкам; в том числе это заинтересует туристов, которые ищут место для проживания в Москве, будучи в командировке.

Кроме того, в Москве оборудованы веб-камеры, которые ведут съемку по кадрам и передают новые фотографии с интервалом от пяти секунд до пяти минут. Изображения из них имеют низкое качество, часто передачи являются нерегулярными.

Онлайн-камеры на МКАД предоставляют обзор дорог северных пригородов столицы.

Стоит отметить, что видео с камер загружается с различной скоростью, если смотреть более трех минут, передача может быть прервана. Вам в этом случае следует обновить страницу или вернуться к трансляции попозже.